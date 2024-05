Llamados a la esperanza

Celebramos este domingo la festividad de la Ascensión de Jesucristo, esta fiesta nos revela que la plenitud solamente la alcanzamos al final y que es un don de Dios. Jesús compartió con el hombre, con cada uno de nosotros, la vida en su totalidad y nos proyectó hacia una vida eterna. Ascendiendo al cielo, se adelanta a cada uno de nosotros, y nos avisa: nos encontraremos en la casa común del Padre.

Esta fiesta nos recuerda que quien confía en el Señor sabe que todo acabará bien, la Ascensión nos invita a ser conscientes de la esperanza a la que nos llama el Señor. Nos invita a poner la mirada en "las cosas de arriba" o lo que es lo mismo en lo esencial de la vida, en lo que no va a ser arrasado por el efímero paso del tiempo.

Otros artículos de Antonio Jesús Martín de Lera La palabra Caminos de encuentro con Jesús Resucitado Religión Morir por amor

Pero esto no nos lleva a quedarnos plantados mirando al cielo, como aquellos primeros discípulos, o a evadirnos de la realidad que vive nuestro mundo; más bien, nos llama a hacer realidad aquí y ahora el proyecto del Reino, construir en nuestro mundo, con nuestras palabras y nuestras obras esa fraternidad universal que será definitiva en plenitud en el cielo. Mientras tanto tenemos la tarea de celebrar y hacer realidad en este mundo la caridad y la defensa de la dignidad de todas las personas.

Los signos, las obras concretas, ayudan a proclamar con la vida lo que hemos anunciado con las palabras. El papa Francisco nos recuerda en la Bula de Convocación del Jubileo del año 2025 que "la esperanza no defrauda". Y nos recuerda que la esperanza debe llegar a todos: "Imploro, de manera apremiante, esperanza para los millares de pobres, que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Frente a la sucesión de oleadas de pobreza siempre nuevas, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Encontramos cada día personas pobres o empobrecidas que a veces pueden ser nuestros vecinos. A menudo no tienen una vivienda, ni la comida suficiente para cada jornada. Sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. No lo olvidemos: los pobres, casi siempre, son víctimas, no culpables".

La tarea continúa, el creyente sabe que tiene que anunciar, ser testigo de Jesús para poder así hacer discípulos, comunicar la Buena Nueva de Jesús a todos los pueblos, llevar el amor y la misericordia de Dios a todos los rincones del mundo. Feliz Domingo

Suscríbete para seguir leyendo