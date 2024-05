Estamos aviados

Qué cosas pasan en Zamora últimamente. Una señora que roba las flores de los jardines con total impunidad, quedándose tan oreada después de haber cometido, como el que no quiere la cosa, la fechoría. Porque se trata de una fechoría, por muy señora que sea la tal señora. Mucho he disfrutado leyendo a don Benjamín Charro que, además de retratarla, la ha inmortalizado con clase, con elegancia y yo diría que hasta con glamour. Don Benjamín, ha estado usted sembrado, y nunca mejor dicho. Lo he leído y releído hasta casi aprenderlo de memoria.

Vamos, a ver, ¿qué les ha hecho Zamora a los MIR? ¿Por qué no quieren venir a esta ciudad de acogida y sin distancias? No voy a entrar en cuestiones internas porque ignoro la situación y no voy a ser tan osada para lanzarme desde el desconocimiento, pero lo cierto es que en esta ciudad y provincia, pueden desarrollar muy bien sus prácticas, su trabajo. ¿Dónde está el problema? De doce plazas ofertadas ocho quedaron vacantes. Es como un insulto, como una humillación. No voy a entrar en razones ni en disquisiciones de ningún tipo pero es una pena que a la Zamora vaciada haya que añadirle el vacío que nos hacen los médicos. ¿Qué pasa con los sanitarios? Todos quieren emigrar. ¡Jobar! Pues, sabe qué le digo, otros vendrán que buenos nos harán.

Luego está lo del gimnasio que tiene filtraciones y no precisamente de agua. Esas cosas pasan en la política, en la farándula, en las películas, pero no en un gimnasio de Zamora. Los hackeos están a la orden del día. Lo sé. Se puede entender en una gran empresa, en un gran banco, pero no en un gimnasio donde el único secreto que albergan lo guardan las máquinas que acogen el esfuerzo de los clientes, es decir, sus datos corporales y pare usted de contar. Al parecer no hay que preocuparse por los datos de las tarjetas de crédito. Que puedan hurgar en el "plástico", eso sí que nos duele a todos. Por cierto, se nos está olvidando que hay una forma de pago llamada "en efectivo". Ya está bien de tanta tarjeta y tanta gaita. Porque, para gaitas, las de nuestros gaiteros de aquí y acullá.

