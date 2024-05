Carta al señor Sánchez…

Aunque, de momento, no se vaya (estaba más que claro que iba "de farol" porque su impostura no tiene límites), el daño que ya ha ocasionado a España, mucho me temo que será muy difícil de reparar porque, así como destrozar una casa puede ser tarea fácil, recomponerla, sin duda, es "harina de otro costal".

El narcisismo galopante que le distingue, su psicopática ambición de poder y el desprecio que siente por todos los que no le rendimos pleitesía son caracteres tan acusados en usted que, se lo digo con amargura, no puedo comprender como tiene tantos seguidores. Será que su poder de seducción y el hecho de que pueda manejar a su antojo tantos medios y tanto dinero, le hacen irresistible… Puede ser.

Pero justificarse, como ha justificado su renuncia a dimitir, diciendo: "las muestras de cariño que he recibido a lo largo de estos días han sido determinantes en mi decisión" es una tomadura de pelo inaceptable.

Aunque empiezo a sentirme un poco mayor, y el seguirle teniendo que ver o escuchar por la tele o la radio se me está empezando a atragantar, espero que la vida me dé la oportunidad de verle abandonar el Gobierno, porque será señal de que otros vendrán que podrán recomponer lo que usted está destrozando.

A aquella insistencia de referirse en la pandemia al "equipo de expertos", cuando la realidad era que no existía tal equipo, o a decirnos tantas veces digo donde antes nos había dicho diego, para luego apostillar que: "no he mentido, solo he cambiado de opinión", el que ahora tengamos que sumar lo que nos dijo el pasado lunes, es decir: "Sigo, porque han sido muchas y muchos los que me han pedido que me quede", ya es la gota que ha colmado el vaso. Dígale al señor Tezanos que pregunte no solo a los que tiene "en nómina" sino también a los que queremos perderle de vista, y después eche las cuentas. Servidor se jugaría con usted lo que quiera a qué ganaríamos los segundos por goleada.

En fin, señor Sánchez, que nos toca seguir esperando, y esperaremos, no le quepa la menor duda, porque el haber dado alas a los independentistas, haber blanqueado a los bilduetarras y a los sediciosos, haber engañado a buena parte de su electorado, haber intentado amordazar a la prensa libre y a muchos jueces… son actuaciones que más pronto que tarde le pasarán factura, y cuando eso ocurra servidor estará haciéndole el paseíllo para que se vaya y no vuelva jamás.

Y si cuando decida marcharse se quiere llevar consigo a Zapatero, pues mucho mejor porque, ya puestos a dejar limpia la casa del PSOE, cuantos menos trastos sucios queden en el desván, mejor que mejor.

