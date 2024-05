Analfabetos y analfabetas

La propuesta de modificar el nombre del Congreso de los Diputados (masculino) prueba el analfabetismo de los congresistas (femenino) que allí se reúnen. Confunden el sexo, relativo a la anatomía de los seres vivos, y el género, atributo gramatical de ciertas palabras (nombres, pronombres, etc.). Pansa y Catilina son nombres de varón. Su sexo es masculino, pero el nombre es de la primera declinación porque termina en "a". Ni Cicerón ni a ningún senador romano, en Roma no había senadoras, hizo ninguna torpe broma sobre ese asunto,

En el castellano es norma no sexista, sino gramatical, que algunas palabras del género femenino incluyan a seres vivos del género masculino y viceversa. Nadie habla, menos aún reivindica el nombre de poetos, electricistos, artistos, periodistos o futbolistos, etc. A ningún varón le molesta que su profesión sea una palabra del género femenino. "Mädchen", es la palabra alemana que significa chica joven en general. Es del género neutro, y ¡no pasa nada!

Juez como presidente Hay palabras de la tercera declinación en latín cuya terminación es común a varones y mujeres, como pez (piscis,- is), juez (iudex, - icis) o praesidens, -is. Los franceses dicen "M. le" president y "Mme. la" president. Como nosotros decimos el electricista y la electricista. En Galicia si alguien dice Mondáriz y no Mondariz, se le corrige con amable burla: "Mondariz se dirá Mondáriz cuando nariz se diga nariz". Si alguien me llama la atención por decir "la" juez le digo: "Juez se dirá jueza, cuando al pez hembra se le llame peza".

Decimos el águila. El género del artículo es masculino y el del substantivo es femenino. Se debe a razones de eufonía. En las palabras del género femenino cuya primera letra es una "a" tónica, con o sin acento gráfico, se muda el artículo "la" por el artículo "el". En plural el artículo correcto es el femenino. Los analfabetos y las analfabetas, muchos de ellos periodistas y aun profesores, dicen las aulas, las actas, los armas, etc. A eso debería prestar atención la RAE por lo de "lucir, fijar y dar esplendor" así como a la violación de la prosodia. Es máxima la concentración de violadores en la televisión; aún más que en la radio, donde no hay pocos.

En castellano "sol" es palabra del género masculino ¿por qué el sol es más poderoso?, pero en alemán es del género femenino porque con su calor, ¿potentemente viril?, engendra la vida ¿Por qué eso es un atributo del sexo femenino? La luna, palabra en castellano, del género femenino es del neutro en alemán. Lo ríos, del femenino en francés y del género masculino en castellano van camino del mar o de "la" mar que es el morir”. La muerte, del género femenino en castellano, ¿porque la mujer que nos echó de su seno termina acogiéndonos en él cerrando el círculo?, es del género masculino en alemán donde se la representa como un caballero que nos derrota en esta agonía que es nuestra vida donde triunfamos en todas las batallas desde que nacemos hasta esa última batalla.

Esos diputados y diputadas, senadores y senadoras ¿no tienen asuntos de más interés a que dedicar su tiempo? Les sugiero algunos: reducir las listas de espera en la sanidad, en la justicia y en la docencia pública donde cada vez se crean menos centros con profesores de calidad probada: cada uno sólo enseña la asignatura en cuyo conocimiento se especializó y además sólo tras una selección competitiva para elegir a quienes prueban saber más de ella.

O dedicarlo a dotar de más inspectores de trabajo para evitar la "legal" explotación de los ciudadanos por el capital especulador que "delinque dentro de la ley" para que no fuera una mentira que tenemos derecho a un salario "digno" con el que mantenernos nosotros y a la familia que depende de nosotros; o dotar de más inspectores de hacienda para reducir a los "legales delincuentes" con los "legalizados los paraísos fiscales". Los hemos elegido para eso.

¡Dedíquense a su trabajo!; por él les pagamos para para entretenerse en pendencias de ínfima calidad y en otras tonterías sin sentido: Congreso es una palabra del género masculino.

Abogado. Secretario General Centro de Estudios Ateneos

