Pensar o vivir la vida

Durante los últimos días me he entretenido leyendo y escuchando a David del Rosario, investigador en neurociencia, que en su afán por conocer el cerebro humano colabora con universidades e instituciones internacionales y lidera en la actualidad el experimento mundial "Cómo se siente el mundo". De entrada, el título es muy sugerente. A mí me encanta. Es como ir a la consulta del médico de cabecera o de la especialista de traumatología para que nos digan cómo estamos, qué nos sucede, qué debemos hacer, etc. Pues algo similar están realizando David y su equipo sobre el mundo. Casi nada, ¿verdad? Pues bien, en una de sus últimas entrevistas manifiesta: "Somos expertos pensadores. Nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla". ¿Qué les parece? ¿Habían sospechado alguna vez que fuera así? ¿Están de acuerdo con David o discrepan de su modo de ver el asunto? En mi caso, confieso públicamente que al leerlo quedé impactado y que en mi cerebro aterrizó la imagen del pensador de Rodin, escultura que representa a Dante Alighieri mirando a lo lejos, quizá a las profundidades del infierno. Porque esta escultura siempre me ha acompañado en las clases en la Universidad de Salamanca, en conferencias y en otros foros cuando he tratado de inculcar a los oyentes la importancia de pensar en los quehaceres de la vida cotidiana. Pero resulta que David nos dice que, más que pensarla, lo más importante es vivir la vida. Y la diferencia es muy sustancial.

Las utopías que conocemos son precisamente eso: representaciones imaginativas de una sociedad de futuro de características favorecedoras del bien común

Por ejemplo, seguro que conocen a infinidad de personas que únicamente se preocupan por pensar la vida y que, sin embargo, olvidan vivirla. Y es posible que usted sea una de ellas. Ahora bien, ¿qué significa elegir una u otra opción? Es muy sencillo: pensar la vida no implica necesariamente realizar y poner en marcha acciones, tareas, labores, faenas, quehaceres u otro tipo de proyectos, cuyos contenidos o resultados pueden ser agradables o desagradables, amenos o aburridos, emocionantes o vulgares, radiantes o sombríos. Pensar la vida puede consistir en permanecer sentado mirando las nubes o las estrellas, que es algo fantástico y necesario, imaginando cómo es o, más bien, cómo debería de ser la vida cotidiana en Zamora, en Ávila, en Sierra Leona, en el Valle de la Muerte, en Tetuán, en Palestina o en la Conchinchina. Pero no sería ninguna novedad, pues las utopías que conocemos son precisamente eso: representaciones imaginativas de una sociedad de futuro de características favorecedoras del bien común. ¿Les suena "Utopía", de Tomás Moro? Pues ahí tienen un buen ejemplo. Pero, según David del Rosario, eso no es suficiente. Su visión es muy semejante a las tesis que desarrolla Víctor Küppers en su libro "Vivir la vida con sentido”" donde muestra un repertorio de virtudes, valores y actitudes para ir por la vida. Por tanto, el reto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora solo nos queda elegir: pensarla o vivirla. La vida, claro.

