Como ser (o no) oveja, esa es la cuestión

In illo tempore, cuando yo estaba en el seminario, uno de los obispos de la región, comentando el texto del Buen Pastor que la Iglesia nos ofrece en este domingo, nos hizo una apreciación que ha quedado grabada en mi memoria: ciertamente existen ovejas que no tienen pastor, pero también otras no quieren pastor. Según él hemos de tener en cuenta que en la sociedad actual hay pastores decididos a llevar al mundo por sendas de paz, pero muchas ovejas piensan no necesitar pastor alguno.

Y es que hay una pregunta que inunda nuestras encuestas internas, nuestro análisis de la sociedad o nuestros planes pastorales: ¿qué es lo que reclaman los fieles de los sacerdotes? ¿qué pide a los pastores el rebaño de Cristo?

A excepción de unas cuantas propuestas inconcretas de formación o algún idealismo subjetivo, la mayoría de las respuestas se debaten entre conservar la misa –mi misa– de doce y no exigir demasiado para la recepción de los sacramentos. Es decir, lo que vino resumiendo un sacerdote mayor cuando a estas preguntas encaminadas a la pastoral juvenil respondió: "nada, que les dejemos en paz". Hay fieles –y no pocos– que no esperan nada más de sus pastores. Esta acedia y desgana de nuestras ovejas es el peor lobo que puede acechar al rebaño de Cristo. Y ya sabemos que los pastores –los que no son asalariados, sino pastores según el corazón de Cristo– han de defender a las ovejas de este lobo.

Iglesia de ministerios, parroquia evangelizadora, nueva evangelización o sínodo de la sinodalidad son programas pastorales que han sido o son fecundos en algunas áreas de nuestra Iglesia, aunque en honor a la verdad han sido y son una tremenda pérdida de tiempo en otros muchos sitios. Creo que su fecundidad es proporcional a lo claro que se tenga cuál es la diferencia entre ser pastor y ser oveja.

Pastorear en nombre de Cristo quiere decir mostrar la verde pradera de la eucaristía, conducir hacia las fuentes bautismales al rebaño o acariciar con la vara y el cayado de la misericordia a la descarriada. Y todo ello para que el débil rebaño pueda manifestar su pertenencia a Cristo, su Buen Pastor, en la vida familiar, laboral, cultural, económica o política. Porque siendo cierta la necesidad de catequistas, lectores, acólitos celebrantes de la palabra o responsables de parroquias y comunidades, no es menos cierto que cuando esos programas pastorales de evangelización y sinodalidad se reducen a estas tareas intraeclesiales, queda coja la vocación del laico y deja en manos de los lobos la política, la economía o la cultura. El pastor conduce, acompaña y defiende; las ovejas se extiendes en todas direcciones.

