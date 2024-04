Tenemos de todo, disfrutamos de casi nada

Alguna vez, al escribir esta columna, me he preguntado quién la leerá y si en algún momento ha podido ayudar a aquellos que se asoman con curiosidad a esta página dominical sobre religión. Al final, muchas de las cosas que hacemos no sabemos hasta qué punto llegan y si realmente alcanzan su cometido, aunque no por ello dejemos de hacerlas. Desde esa pregunta, me ha surgido una reflexión sobre la cantidad desbordante de recursos que tenemos a nuestra disposición y el escaso deleite que nos generan.

La globalización cultural y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación nos han abierto, ya no una nube de información, sino un firmamento entero de nubes y constelaciones plagadas de datos a nuestra disposición. La cantidad de documentos, vídeos, fotografías, podcast y publicaciones es absolutamente infinita, más si cabe ahora que hemos incorporado los recursos generados por inteligencia artificial. Basta con abrir cualquier red social para sentirse desbordados por noticias, recomendaciones, publicaciones de amigos o “últimas horas” dispuestas a captar nuestra atención a cambio de un click.

Ahora bien, ¿realmente sabemos más de nuestro mundo desde que nos sentimos invadidos por tantísimas informaciones veinticuatro horas al día? Tristemente creo que la respuesta se acerca más al no que al sí. Y es que nos hemos vuelto como esos niños que acumulan juguetes hasta no saber ya con qué quieren jugar. Tenemos tanto, que a penas disfrutamos de nada. ¿Qué foto del feed de Instagram nos ha llamado la atención? ¿Qué post de la red social X, antes llamada Twitter, nos ha hecho pensar? ¿Qué conversación de Whatsapp ha ocupado realmente nuestro interés? ¿Qué envío de un amigo nos ha ocupado el tiempo que merecía antes de darlo por visto?

Quizás este tiempo nuestro nos exige aprender a escoger, a priorizar y a seleccionar para quedarnos con lo verdadero, lo bueno y lo bello, siguiendo la terna clásica de los trascendentales del ser. La compulsividad de nuestra sociedad postmoderna nos insiste en acumular, en poseer y en devorar, pero lo humano se mide más bien en función de lo que nos permite disfrutar, compartir y deleitarnos.

Una vez más, no sé quién llegará a este último párrafo de esta columna de opinión, pero a quién lo haga, gracias por haber escogido leerla, no porque sea precisamente un texto imprescindible, sino porque en las elecciones a las que dedicamos nuestro tiempo ejercemos con verdad uno de nuestros grandes dones, la libertad, esa que no se alimenta de lo mucho, sino de lo bueno.

