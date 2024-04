Entre perros anda el juego

Con estupor leo que pronto, ya, perros y mascotas podrán acudir junto a sus dueños, a bares, iglesias, tanatorios... Que hay ya cafeterías de perros, mejor, para perros que no dejan entrar a los niños. Un baño de realidad del futuro. Perros y gatos bailando el twiis tras acudir a una comilona en un restaurante de prestigio en el intervalo de velar a su dueño en el tanatorio. Al toparme con noticias de este tipo y comprobar, como reciente mente me topé, en una de las grandes empresas del mueble con una persona que vista de lejos parecía acercarse hacia mí con una yunta de vacas (eso me parecieron) deambulando de un lado y otro junto a su dueño por el recinto. Mientras él se acercaba hacia mí yo me iba alejando de él con disimulo. Se trataba de una persona que conducía, por la autopista de aquellos amplios pasillos, entre muebles a estrenar, una pareja de enormes perros que imponían terror y que compartían ahora compra. Ellos elegían menaje y muebles para su casita de perros junto a su dueño. Fue entonces cuando me he percatado de que ya me encuentro fuera de la realidad que me circunda y me acorrala. No sé si fui un poco descortés al no saludarlos con un "guau-guau..." o fue el miedo el que me paralizó.

Que los tiempos han cambiado es evidente; también los perros. Ellos se han vuelto más humanos y los humanos, muchos, más perros. O eso me parece a mi. Ya sé que vivo en un mundo nuevo, de nueva inteligencia, de firma digital que no domino. Parece como si las palabras ahora se hayan tornado en ladrido y los sentimientos fueran exclusividad de mascotas y perros.

Que puedan acudir a bares, iglesias a rezar el rosario perruno y a playas nudistas de perros. No sé, como que me resulta demasiado atrevido. Yo creo que el genero humano se halla en claro retroceso, en proceso de involución hacia el animal que fue.

–¡Oiga!, póngame un bocata, y otro de pienso degustación para mi perro, que en Europa ya lo hacen. ¡Ah!, no me daba cuenta que también esto es Europa..! ¡Disculpe mi ignorancia y atrevimiento!

El problema no surge cuando dejen entrar a perros y gatos. Será entonces cuando dejen de entrar las personas a bares, tiendas, iglesias, bailes y tanatorios. ¡Bueno!, y eso si no los apuntan pronto al paro y a la Seguridad Social. Creo, de verdad, que estamos desbarrando, que todo es un auténtico despropósito. La decadencia del ser humano es de una evidencia irrefutable. Ellos, perros, gatos, mascotas, son los nuevos hijos de esta sociedad, quienes heredarán el mañana más incierto.

Sufro el acoso de mascotas, como lo sufro del tabaco, en modo pasivo. El otro día, sin ir mas lejos, al retorcer la esquina, bueno, al girar, en la acera, había un dueño con su perro que parecía nadie lo vigilaba cuando su perro dejaba el "regalo" en la acera y, haciéndose el sueco, se fue alejando con disimulo, para llevarme yo, parte del perro en mi zapato pegado, a casa. Todo sea por el perro, que seguro que él no lo hubiese deseado.

