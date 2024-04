Trabajar en la tele

Tengo la sensación de que a Moncloa se le atraganta el programa presentado por Pablo Motos en Antena3. El presentador y muchos de sus invitados atizan al presidente del Gobierno buenos zascas. Estimo que de ahí viene el interés de TVE (detrás está Moncloa) por fichar a David Broncano, presentador del programa "La Resistencia" en Movistar+. El culebrón Broncano ha tocado a su fin y ya fichado por la cadena pública, colocarán su espacio en la misma franja horaria que ocupa el de Motos en la "Tele Abierta".

Han trascendido cifras que marean del fichaje, del montante económico que cuesta realizar el programa, del sueldo del presentador y de todo lo que conlleva un programa de esas características. No me extraña que todo el mundo quiera trabajar en las televisiones, tanto las públicas como sobre todo las privadas, a tenor de los sueldazos que se cobran, a veces sólo por poner a parir a un famoso o famosillo que pasaba por allí.

Recordemos que gentes como Belén Esteban Lidya Lozano, María Patiño, Jorge Javier Vázquez, Raquel Bollo, Rosa Benito y un largo etcétera de televiseros, casi todos ellos cortados por el mismo patrón se han hecho de oro haciendo lo que hacían que no era precisamente buena televisión, que no era una televisión de calidad. No voy a comparar a Broncano con esa caterva, pero sí se puede criticar abiertamente los sueldazos que cobran y que no están al alcance de ningún trabajador español. Allá las teles privadas, pero la pública debe dar ejemplo.

Ha existido un interés desmedido por el conductor de "La Resistencia", fichaje en el que hay más política que otra cosa. Nos amenazan con dos temporadas y con un total de 320 programas que podrían empezar el próximo septiembre. Sólo la producción tendrá un coste de 28 millones de euros. Si darán importancia al asunto en la tele pública que el Telediario, hasta ahora intocable, se verá modificado por un recorte. Por cierto, una de las productoras que intervienen en el asunto es propiedad del propio Broncano. Así, todo queda en casa. Está visto que trabajar en la tele es un chollo.

