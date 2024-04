El agnóstico Tomás, ¿prototipo del hombre/mujer contemporáneos?

El evangelio del II domingo de Pascua nos cuenta dos "apariciones" de Jesús resucitado (Jn 20,19-31). Están separadas por el arco de una semana. De hecho, las dos tienen lugar el primer día de la semana, que pronto habría de llamarse "el día del Señor". Y los encuentros vienen cargados de dones.

En la primera aparición, Jesús saluda al modo de su pueblo, deseando "shalom", la paz a sus discípulos. Pero al escuchar estas palabras, intuimos que la paz no es un deseo trivial. Jesús desea y da la paz. Más aún, él es la paz. La reconciliación de lo humano y lo divino. El perdón y la gracia. El promotor de la nueva armonía para un nuevo paraíso. Jesús entrega a los suyos una participación en su propio espíritu. Habrá que escribirlo con mayúsculas. Les entrega "el Espíritu" que le ha guiado a él y ha enriquecido de luz y de fuerza su misión y su mensaje. En este contexto, Jesús concede a los suyos "el poder de perdonar pecados". Un don inseparable de los otros dos. La verdadera paz, la que brota del Espíritu, solo es posible cuando nos reconocemos pecadores y aceptamos que Dios, por mediación de la comunidad eclesial, nos reconcilia con Él y con los hermanos.

La segunda aparición sucede a los ocho días con Tomás dentro del grupo de discípulos. En cuanto lo ven llegar le comunican llenos de alegría una experiencia inaudita: "Hemos visto al Señor". Tomás les escucha con escepticismo. ¿Por qué va a creer algo tan absurdo? ¿Cómo pueden creer que han visto a Jesús lleno de vida, si había muerto crucificado? En todo caso, será otro. Sus compañeros le dicen que han visto sus llagas y su costado, pero Tomás no puede aceptar el testimonio de nadie. Necesita comprobarlo personalmente: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos… y no meto mi mano en su costado, no lo creo” (Jn 20,25). Solo creerá con su propia experiencia. Este discípulo, que se resiste a creer de manera ingenua, nos va a enseñar el recorrido que hemos de hacer para llegar a la fe en Cristo resucitado. Las dudas, vividas de manera sana, nos rescatan de una fe superficial y nos conducen a una fe auténtica.

Ch. Chabanis, escritor francés, confiesa que cuando comenzó sus entrevistas a los ateos más prestigiosos de nuestros días, pensaba encontrar en ellos un ateísmo riguroso y bien fundamentado. Pero en realidad se encontró con que, detrás de serias profesiones de lucidez y honestidad intelectual, se escondía con frecuencia una absoluta ausencia de búsqueda de la verdad. No sorprende que algo semejante a esa constatación suceda entre nosotros. Gran parte de los que renuncian a creer en Dios lo hacen sin haber iniciado ningún esfuerzo por buscarlo. La postura más extendida hoy consiste sencillamente en desentenderse de la cuestión de Dios. X. Zubiri diría que son vidas "sin voluntad de verdad real". Les es indiferente que Dios exista o no exista. Esta no es la postura más humana ante la realidad. ¿Cómo puede uno saber que no es posible creer si nunca ha buscado a Dios?

La postura de Tomás no es la de un agnóstico indiferente, sino la de quien busca reafirmar su fe en la propia experiencia. Por eso, cuando se encuentra con Cristo, se abre confiadamente a él: "Señor mío y Dios mío".

Estimado lector: te invito a que seamos buscadores de sentido, de vida, de Dios. Feliz domingo.

