Dice la que "limpia, fija y da esplendor" que histrión es "la persona que se expresa con afectación o exageración propia de un actor teatral". Y añade a continuación una serie de palabras asociadas a "histrión", tales como "payaso", "bufón" o "saltimbanqui" entre otras. Las cadenas de televisión en España están llenas de bufones, de histriones, de "payasos" en el sentido peyorativo de la palabra. El que mejor representa todas las acepciones es un tal José Miguel Monzón, alias El Gran Wyoming. Un tío muy rico dueño de muchas propiedades inmobiliarias, dentro y fuera de Madrid. Hasta ahí todo muy bien.

Este individuo presenta un programa llamado El Intermedio, y ahí es donde empieza el problema porque lo utiliza para sacudir a la derecha, a la izquierda ni la toca por muchas evidencias que existan para dar en el colodrillo a sus dirigentes, y mofarse de la Iglesia Católica y de los católicos. Le encanta salir vestido de Obispo con la mitra, alba, casulla, estola, en fin, toda la indumentaria que viste a los monseñores. Y cada vez que lo hace es para sacudir leña no sólo a la jerarquía de la Iglesia Católica, sino a la propia religión que la califica como una "religión de ricos" y a los católicos de los que asegura que formamos parte de una franquicia.

Soy católica y no me siento en absoluto franquiciada y por descontado, no sé qué es eso de ser rica. Servidora no tiene las cuantiosas propiedades que tiene el rico Wyoming, ni cobra el sueldazo que la Sexta le empluma por dar a diestro y olvidarse interesadamente de siniestro. Si nos miran la declaración de la renta a la mayoría de católicos que en el mundo somos, la realidad no cuadra con las afirmaciones de este individuo.

Además de sectario, el Monzón este que padece algún tipo de frustración que no alcanzo a ver, siente aversión por la Iglesia Católica a la que constantemente ridiculiza. Cuanto más lo hace, más inquebrantables nos mostramos los que ni franquiciados, ni ricos somos, si acaso en fe, en esperanza y en la caridad que a Wyoming le falta con sus semejantes. Los payasos, al circo.

