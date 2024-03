Tiempo de Resurrección

En mi pueblo, Guarrate, al Domingo de Resurrección seguimos llamándolo el domingo del hornazo. Desde tiempo inmemorial, las familias y las pandas de niños, jóvenes y adultos salían al campo, a los pinares, a las alamedas a merendar. Se comía en casa, pero al poco tiempo de levantarnos de la mesa ya estábamos pidiéndole a nuestras madres que nos dieran la merienda tradicional de ese día: el hornazo (una masa rellena de tajadas cocida al horno), el mollete (pan dulce) y rosquillas de tres tipos: de baño, de dedo y de panadera; manjares envueltos en una servilleta (¡ojito como la pierdas!) cerrada con dos nudos. Imposible comerlo todo y más para un niño de ocho o nueve años, pero era la tradición y había que respetarla. Además, ese era un día de alegría, de reencuentro con la vida y era necesario festejarlo como se merecía. Celebrábamos la resurrección de Cristo, algo que los críos ansiábamos desde que el Jueves Santo se abría un periodo triste, lúgubre, tenebroso.

Es una llamada, un aldabonazo, a mejorar, a buscar una nueva vida alejada del egoísmo y la insolidaridad que reinan en esta sociedad y que nos tienen a nosotros como protagonistas negativos

Cuando he contado a algunos jóvenes (o ya no tan jóvenes) lo que se vivía en los pueblos pequeños desde la muerte de Jesucristo hasta su resurrección, no se lo creen. Es más te toman a cachondeo o piensan que les estás narrando un episodio de realismo mágico, aunque muchos no hayan leído "Cien años de soledad". No me extraña. ¿Quién puede "tragarse" ahora que nos prohibieran cantar, y hasta reír, porque estábamos de luto por la muerte de Jesús?, ¿quién puede entender que no sonaran las campanas y solo se oyera por el pueblo el sonido, estremecedor, telúrico, de las matracas y las carracas y las voces de los monaguillos llamando a los "oficios" con sus gritos ancestrales: "Las primeras y las últimas; las primeras y las últimas". Y pequeños y grandes poníamos caras de dolor, de pena, de sacrificio, para ir a la iglesia a cumplir con lo que se llamaban "las estaciones". Rezábamos aunque a toda prisa para salir a correr a la calle. Y nos vigilaban las madres, atentas a que cumpliéramos lo que había que cumplir. Creo que eran tres las "visitas" que teníamos que hacer ante el conocido como "monumento", un montaje de madera y tela instalado en un lateral de la iglesia que sustituía al sagrario, abierto aunque esos días clausurado y despojado de su santidad. El templo, con las miradas y los reclinatorios hacia el "monumento", siempre estaba bastante lleno, sobre todo de mujeres. Y de vez en cuando, el silencio atronador se veía interrumpido por los susurros que emanaban de las oraciones, de los rosarios inacabables. Y así tres días, hasta que el Sábado Santo ya cambiaba el cariz, y hasta la fisonomía del pueblo. Los mayores iban a las bodegas a preparar la limonada y los niños podíamos sonreír, hablar alto, jugar sin miedo a que nos riñeran y, con suerte, canturrear bajito. Una maravilla comparada con las angustias pasadas. Y ya en vísperas del domingo del hornazo, que inauguraba un periodo de tres meriendas en el campo: ese día, el Lunes de Pascua y el Domingo de la Rosquilla, siete días después. ¡Cómo no desear que llegara la Resurrección y no solo, claro, por su contenido religioso! En el corazón de los niños había mucho más.

Estas vivencias y recuerdos infantiles explican mi preferencia por una fecha como la de hoy dentro del cómputo de la Semana Santa. Los tiempos han cambiado: vacaciones, procesiones multitudinarias, playas, viajes, gastronomía, museos… Nada que ver con lo que muchos vivimos de niños, pero, a mi juicio, el Domingo de Resurrección, el domingo del hornazo, sigue teniendo un fuerte componente anímico, espiritual, aunque alguien no sea creyente. Es una llamada, un aldabonazo, a mejorar, a buscar una nueva vida alejada del egoísmo y la insolidaridad que reinan en esta sociedad y que nos tienen a nosotros como protagonistas negativos. Ya no existe la Semana Santa lúgubre y tenebrosa de mi infancia, pero continuamos necesitando, y cada vez más, la Resurrección. ¡Feliz domingo del hornazo!

Suscríbete para seguir leyendo