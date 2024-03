No puedo estar más de acuerdo con el presidente de la Diputación. La Semana Santa se vive y se disfruta y se siente mejor a pie de calle. Y que no le den más vueltas. Ya pasaron los años aquellos en que la procesión del Yacente suponía la excusa ideal para celebrar una cena, con posterior toma de ventanas y balcones, para presenciar ese acto único del canto del Miserere. Cenas en las que yo he participado como invitada. Empiezo por decirlo, entonando el mea culpa, pero que no eran de recibo, por mucho que entre los invitados también figuraran personalidades de distintos ámbitos y también personajillos como Víctor de Aldama, antes de estallarle en las narices todo el caso Koldo.

Tiene razón Javier Faúndez, con la excusa de tal cuestión resulta que se apuntan a un bombardeo los de la excusa y un cortejo de acompañantes que no hacen otra cosa que volver a unas andadas que nadie quiere repetir. No se trata ni de una arbitrariedad, ni de un acto de caciquismo como he oído por ahí. Se trata de un acto de responsabilidad y coherencia. Alabo, por lo tanto, la decisión del presidente de la Diputación.

Efectivamente, otra cosa es que los medios de comunicación que se acrediten, soliciten una ventana de la institución provincial para mayor gloria de la procesión y de la Semana Santa de Zamora, siempre y cuando las fotos y vídeos tomados no sean para uso personal sino que sirvan para difundir la belleza de una semana santa única y una procesión, la del Yacente, que también es única. Las razones saltan a la vista.

Entiendo que esa y cualquier otra procesión de nuestra semana de pasión, se ve mejor a pie de calle. Los hermanos de acera también tenemos nuestra relevancia, también desempeñamos un rol. Qué sería de la Semana Santa sin público. También entiendo que las cofradías deben ser atentas y solícitas con las peticiones, dentro de un orden, que se les formulen. Y no que, llegados estos días, hay quienes se vuelven locos y ni oyen, ni ven, ni entienden. El amor al prójimo también debe ser uno de los pilares fundamentales de las cofradía y atender, en la medida de sus posibilidades, a todos cuantos a sus Juntas Directivas acudan con peticiones susceptibles de ser atendidas.

Hay que atender, cómo no, a las personas con movilidad reducida, quizá deberían arbitrarse por parte del Ayuntamiento o de quien corresponda, lugares preferentes para ese menester, a pie de calle. No hay que utilizar ni establecimientos públicos ni instituciones como la Diputación Provincial para un menester que se puede resolver fácilmente con buena voluntad. Total, las tres ventanas disponibles de la Diputación sólo pueden albergar a un máximo de seis personas con ese problema.

Me gusta la insistencia de Javier Faúndez en el sentido de que "La Diputación está abierta, pero sin privilegios para nadie". Los privilegios, cuántas veces se tornan injustos para una mayoría que no tiene por qué verse postergada. En lo divino, todos somos iguales a los ojos de Dios, en lo humano hay que establecer parámetros de igualdad para todos, sin distinciones.

Sería una buena labor social, por parte de las cofradías, coger el testigo que se les brinda y habilitar en sus desfiles procesionales, ciertos lugares para personas que en verdad necesiten esos espacios si quieren presenciar con garantías las procesiones. La ‘obra social’ de las cofradías tiene la palabra en este sentido.