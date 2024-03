No me interesa hablar del ruido y la furia de la política española. Ya se sabe, salvo que no se quiera, que cada vez que el PP está en la oposición llega la crispación, el insulto, el no reconocimiento de la derrota, la demonización de los adversarios. Ahora, la cosa ha subido, porque ya no hay límites al insulto y también porque el PSOE se ha cansado de aguantar y replica. Pero el PP consigue su objetivo: con tanto veneno, la gente se harta, no puede distinguir la verdad de los bulos y suspira por otro clima político que solo puede conseguirse si vuelven ellos, los "amos" de España. Esa es la jugada.

Pero mientras nos enredan con esa basura política, lo importante se deteriora y se privatiza, para ir convirtiendo en negocio lo que debieran de ser derechos inalienables. Y sí, hablo de una Sanidad cada vez más herida, con profesionales exhaustos y cobrando a menudo verdaderas miserias. Y hablo de una Educación, donde tres cuartos de lo mismo. Y hablo de cómo el agua, en muchos sitios, se va privatizando y ya saben lo que eso significa; que a la vuelta de la esquina, pasará como con la luz o el gas: beberán quienes puedan pagarla. Y hablo, cómo no, de ese drama infinito que viven tantos millones de compatriotas, incapaces de conseguir un techo sobre sus cabezas ni arruinándose de por vida.

Diríase que había ahí un consenso social que viene de las cavernas. Donde el tiempo era adverso, se iba a cuevas, que solían ser comunales, para toda la tribu, para cuantos cupieran. Donde era mejor, se construían cabañas o casuchas allí donde se naciera, pues siempre había sitio, ya que el suelo carecía de dueño y estaba disponible para quien lo necesitara. Yo, que tengo unos años, oí aún hablar en mi pueblo cómo antaño cuando dos jóvenes se casaban se les asignaba un pedazo de suelo, junto a las demás casas, e iban familiares, amigos y vecindario los días que se pudiera a ayudar en la construcción del nuevo hogar.

Eran tiempos en los que aún regía el refrán de que "no se pueden puertas al campo". Pero ahora todos son puertas; todo tiene dueño, desde el suelo al agua, desde la luz al viento. Y somos muchos y se ha dejado que lo de tener casa dependa de quienes pueden y saben hacerlas, porque nosotros ya no sabemos, ni nos dejan, ni suele disponer nadie del suelo. Hasta llegar al presente desastre. ¿Para qué se creó un Ministerio de la Vivienda en el último gobierno? ¿Por qué hay alguien cobrando como su titular? ¿Dónde están sus frutos y esfuerzo? El derecho a un techo es indiscutible y no puede dejarse en manos de la codicia (alias, mercado). De eso hay que hablar. Y no del ruido y la furia de quienes nunca saben perder. Creo.