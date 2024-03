¡Que los echen!

No descubro nada nuevo si digo, y no lo digo sólo yo, que los políticos en general y los PSOE en particular tienen fama de "puteros". A lo mejor, dicho así, suena fuerte, peores cosas he visto, leído y oído a raíz de la petición de distintas feministas socialistas, pidiendo expulsar del partido a los "puteros". Y aquí si lo entrecomillo porque Adriana Lastra, Susana Díaz y Rosa Aguilar están, entre otras muchas mujeres del partido, detrás de semejante consideración.

A fuer de ser sincera debo decir y digo que no se puede considerar a todos los ejercientes políticos como puteros. Mujeriegos, que les gustan un poco más de la cuenta las faldas o los pantalones muy estrechos y los buenos escotes, pero nada más. Todas las generalizaciones son perversas. A las feministas históricas del PSOE, se han sumado, en el Día Internacional de la Mujer, distintos cargos socialistas, exigiendo a la dirección de su partido que se expulse a los cargos públicos que recurran a la prostitución. Si la fama que pesa sobre tantos de ellos es real, cuidado porque a lo mejor se quedan sin cargos.

No creo que los ejercientes del resto de partidos estén libres de pecado, no creo que puedan lanzar la primera piedra. Lo que ocurre es que algunos de los cargos socialistas señalados con el índice acusador, lo hacen con tal ostentación que luego pasa lo que pasa. Las aludidas persiguen que el Código Ético del partido que se aplica a los militantes, es decir, a la tropa, incorpore también el rechazo "explícito", al "ultrajante negocio", se supone que hablan de la prostitución, como "condición inexcusable para el cumplimiento del principio de ejemplaridad de los cargos públicos". Ay, la ejemplaridad, la pobre está en horas bajas, pasando por uno de sus peores momentos.

Por ahí se debe empezar, por acabar con la prostitución. Hablo de la obligada. Porque también es cierto que a ciertas mujeres, especialmente de alto standing, no les hable usted de abandonar el oficio más viejo del mundo, porque le sacan los ojos. Por lo tanto hay que aplicar el principio, no ya de la libertad de expresión, sino de la libertad de ejercicio. A las que hay que liberar es a las que fueron engañadas, a las que fueron víctimas del tráfico de mujeres, por lo tanto explotadas, y "trabajan" a destajo en burdeles de mala muerte.

Lo malo es que esta reacción de las feministas socialistas terminará enmarcada en el Día Internacional de la Mujer y si te he visto no me acuerdo. Pues, no señor. Hay que presentar batalla. Pero no está nada mal eso de empezar a sanear el asunto dentro de la casa socialista y así acabar con esa pésima fama que arrastran y que suelen tener nombres y apellidos. Es lo que tiene hacer alarde de cierto poderío.

Dicen estas señoras que el punto 5.3 del olvidado Código Ético del PSOE "no hace referencia a comportamientos que incumplirían el espíritu y los valores que representan al Partido Socialista". Un punto débil, sin duda. Los valores y el espíritu brillan por su ausencia. Lo han dicho ellas. Simplemente me hago eco. No está de más que si todos los partidos a izquierda y derecha cuentan con su particular Código Ético, lo revisen, lo pongan al día y que sea de obligado cumplimiento. Y aquellos que no lo tienen que empiecen a redactarlo.

Hace muy feo que cargos que se deben al servicio público a los ciudadanos, lo interpreten a su manera confundiéndolo con el disfrute con mujeres públicas que, en este caso, no son las ministras sino el ejército de mujeres que se ganan malamente el pan suyo de cada día, empujadas a ejercer el oficio más viejo del mundo. Me uno a las peticionarias y también pido que los echen.