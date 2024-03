Cómo no llegar a rico

Mi madre, firmemente arraigada al suelo como cualquier madre y árbol milenario, siempre me advirtió:

–La mejor lotería es el trabajo y la economía.

Pero mi padre me previno:

–Nadie se hace rico trabajando.

Así que yo me hice escritor como quien compra un décimo de lotería.

–A lo mejor algún día un libro mío vende millones de ejemplares y yo gano millones de euros.

Nunca tuve el décimo premiado. Menos mal que seguí el consejo de mi madre y lo de escribir solo me lo tomé como tarea secundaria. Ahora que vivo en júbilo permanente, esto es, en la jubilación, debo decir no obstante que vivo y he vivido bien, contento y más feliz que un ratón encima de un queso. Si me hubiera hecho rico estoy seguro que de tendría más cosas, ¡más aún!, pero no creo que viviera mejor ni estuviese más contento.

Es verdad que yo nunca a llegué a tener un Ferrari Portofino, pero, oye, mis amigos aún recuerdan que de soltero tuve un Alfa Romeo Sprint rojo que era como como una caricatura de ese otro, costaba menos que cualquiera de sus ruedas y tenía más averías que el demonio, pero que a mi me encantaba y me hacía sentir el rey del mambo. Y tampoco me llegó nunca para caprichos exóticos, tipo comprar un club de futbol de cualquier provincia, solo por tenerlo y hacer algo con el exceso de dinero. Que ya ves tu qué disgusto, no poder comprar lo que ni quieres, ni te gusta, ni da nunca beneficios.

En suma, que mi padre tenía toda la razón y por más que trabajé mientras me dejaron no llegué a ser rico, pero me acogí a la ley de mi madre y procuré tener presente cuál es la única lotería al alcance de los pobres, que en este caso significa solo los normales. Por decirlo de otro modo y que me entiendan: jamás pasé de ser Llamero para llegar a ser Aldama, por ejemplo. Y menudos líos y quebraderos de cabeza que me habré ahorrado.

Ahora estoy en la fase de instruir a mis hijas, como a mi me instruyeron sus abuelos, pero de eso del dinero y la riqueza la verdad es que no sé qué decirles, salvo repetir las sentencia heredadas. Porque sigo sin saber cómo se hace uno rico. Hay pistas, claro, cómo no. La principal sigue siendo lo que también decían los viejos de mi pueblo:

–El agujero por el que naces, eso es lo que te hace rey o un don nadie.

Por si eso no basta, está después lo de las pillerías. No hacer caso de las cartas que te de el juego de vida, trampeando cuanto puedas la partida. Pero, vamos, jamás aconsejaré a mis hijas esa senda. Allá los idiotas que se mueren por ser ricos con Ferrari, pudiendo ser felices con un Alfa renqueante.