Me atrevería a decir que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es de ideas fijas a la par que descabelladas. En la historia de la democracia española no se había visto fenómeno semejante. Cuando la coge con un asunto no lo suelta ni aunque tenga que rectificar que es casi siempre. Esta señora acostumbra a cargar contra todo y contra todos. Procura no dejar títere con cabeza, le encanta aparecer en la prensa y armar esos revuelos mediáticos a los que nos tiene acostumbrados, ¿o no?

Después de lo de las fresas y lo de adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo, que a tantos nos dejó más perplejos de lo que estamos, ahora la tiene tomada con el trabajo en horario nocturno que según la Vice Segunda "conlleva riesgos para la salud", con esas declaraciones trata de defender que lo único que está haciendo al hablar de los horarios de la hostelería en España es que "deben respetarse derechos laborales". Es verdad que la hostelería está como está. Son pocos los que quieren trabajar en este oficio. Apenas se encuentran camareros y todo son alegrías en el gremio, cuyos trabajadores aseguran estar mal pagados. Pero de ahí a que esta señora intente cargarse el ocio nocturno, media un abismo. ¿Qué sería de España sin el ocio nocturno?

Por esa regla de tres, todos los trabajos nocturnos, con y sin derechos laborales, "conllevan riesgos para la salud". Personal sanitario, farmacéuticos incluidos, bomberos, vigilantes nocturnos, taxistas de guardia, Policía Nacional y Policía Local, Guardia Civil, periodistas, controladores aéreos y yo que sé cuántos colectivos más trabajan en la noche cuando les toca. Pero de estos, Yolanda Díaz, no dice ni pío. Única y exclusivamente habla de la hostelería. En lo de la retribución diferente no me voy a meter porque entiendo que el trabajo nocturno debe llevar aparejado un plus, pero en todo lo que alega la Vice Segunda hay mucho de leyenda urbana y poco de verdad.

Por muy vicepresidenta y ministra que sea, esta señora no puede cambiar los hábitos y costumbres de los españoles. No puede hacer que desaparezcan más locales de los que ya han desaparecido desde la pandemia para acá. Sólo nos faltaba, con todo lo que estamos aguantando, con todo lo que estamos tragando, que un miembro de este Gobierno embarrado, quiera convertir a España y a los españoles en no sabemos bien qué. Ahora, como lo que se lleva son los pelotazos, la corrupción más descarada, la descomposición social, la podredumbre política, la mentira, los manejos turbios y esas fruslerías, a lo mejor es que la Vice Segunda, en la España de la igualdad, pretende que todos los españoles nos hagamos a imagen y semejanza de la clase política más sucia, aunque para ello deba cargarse una forma de vivir y trabajar que viene de antiguo.

¿En qué cabeza cabe lo que cabe en la cabeza de Yolanda Díaz? Es mejor que se dedique a planchar, que la relaja, y así no piensa, aunque siga existiendo. No me extraña que junto a José Luis Ábalos se haya convertido en objeto de meme constante. No hay un solo día que, vía WhatsApp, no me lleguen de tres a cinco memes protagonizados por esta señora. Los empresarios del ocio nocturno están que arden. No es para menos. Pero, tranquilos, antes fueron las fresas, el estatuto del trabajo del siglo XXI, la democratización dentro de las empresas, los algoritmos al servicio del trabajo decente, lo de la meteorología adaptada a los puestos de trabajo y ahora lo del cierre del ocio nocturno. ¿Cuál será la siguiente ocurrencia?