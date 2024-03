La guillotina de Pedro Sánchez y la cesta de la compra

Todos sabemos que una guillotina es un simple aparato que corta las cosas o la vida de raíz. El aumento de los precios de la cesta de la compra en los últimos meses es una gran preocupación para nuestros humildes hogares zamoranos, pero también para los españoles. Ir al supermercado e intentar alimentar de una manera digna y saludable a los nuestros se está convirtiendo en un ejercicio de aritmética cada vez más difícil que trae de cabeza a las ya delicadas economías domésticas. ¿Acaso no os pasa que cada vez que vamos a comprar cuatro cosas para comer, nos damos con la triste realidad actual de que los precios de algunos alimentos han subido tanto que nos gastamos 100 euros, sin despeinarnos, y al ir a pagar la cesta parece vacía? No hace tanto tiempo con ese dinero sí llenábamos la cesta y nos daba para comer unos días. Lo que todos queremos en la compra es gastar lo mínimo posible y llevar el máximo de productos, además, a veces tenemos la buena intención de intentar comprar en el comercio local más cercano y en tiendas de barrio que nos proporcionan productos de temporada de la provincia de Zamora. ¿Acaso vamos a encontrar en algún otro lado mejores patatas, espárragos, pimientos, lechugas, tomates y etc. que los que se producen en nuestra provincia?

El aumento de los precios de los productos de alimentación básica es una preocupación creciente a nivel nacional a la que el Gobierno de Sánchez no da solución con un cambio en sus nefastas políticas actuales respecto al campo. Esto influye también en la economía de Castilla y León, una tierra eminentemente agrícola y ganadera donde el peso del sector primario es clave. Y es que, a pesar de que Castilla y León, incluida Zamora, cuenta con una rica tradición agrícola, tenemos todavía dependencia de alimentos importados para satisfacer la demanda interna. Esta dependencia se debe en parte a la disponibilidad de una amplia variedad de productos internacionales a los que Sánchez y el ministro Planas les han puesto alfombra roja para que crucen nuestras fronteras y se sitúen en los lineales de los supermercados haciendo una competencia desleal a la que nuestros agricultores y ganaderos no pueden hacer frente.

Pero lo importante para nuestros hogares es la subida de los precios. Es increíble que una cesta de la compra con alimentos básicos haya crecido 45% en poco más de tres años y que suponga unos 1.624 euros al año. Solo en enero de 2024, el gasto en la cesta de la compra de los consumidores españoles se elevó un 3,1%. Y como dato, para los que nos gusta mucho el aceite de oliva virgen, su precio se ha disparado en los últimos años: se duplicó en el último año, se multiplicó por 4 desde el año 2020 sin perspectivas de bajada y ahora su precio es de unos 8 euros el aceite de oliva virgen en cualquier supermercado. Ya hace 2 años y 5 meses que los alimentos no bajan de precio en España, desde septiembre de 2021, en el mes de enero volvieron a repuntar un 0.5% y nuestro país fue el único de toda la Unión Europea que no registró un descenso mensual en el IPC de los alimentos, aunque febrero nos ha dado un respiro y ha situado el IPC en el 2,8%, según el dato adelantado del INE, y rompe la curva ascendente de inicio del año cuando llegó al 3,4%, pan para hoy y hambre para mañana si no ponen soluciones ya como las que propone el Partido Popular y que son rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos la carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados.

Quiero reconocer desde aquí el trabajo que realizan los agricultores y ganaderos zamoranos y de nuestro país para traernos alimentos cada día a nuestra mesa y de la mayor calidad posible. Desde el Partido Popular, y en palabras de Alberto Núñez Feijóo, estamos a su lado en sus reivindicaciones que consideramos legítimas y necesarias dada la nefasta labor de gobierno de Pedro Sánchez en relación al campo y a otras tantas cuestiones que nos afectan en la vida diaria. Hay que exigirle a Sánchez que garantice con carácter inmediato la libre circulación de las mercancías de origen español y exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en el territorio francés. Como dice un dicho popular: "Al menos una vez en la vida necesitaremos de un abogado, un médico o un arquitecto, pero tres veces al día por el resto de nuestras vidas necesitamos de un agricultor".

Desde que gobierna Pedro Sánchez, ya hace 5 largos años, y los agricultores y ganaderos lo saben mejor que nadie, las importaciones han crecido más del doble que las exportaciones de nuestros productos locales; la nueva PAC y su mala negociación en Europa ha causado pérdidas en el campo de 5.000 millones de euros para España y los trámites burocráticos para los agricultores y ganaderos se han vuelto imposibles, además de la implantación de un cuaderno digital que no quiere ningún agricultor. Pero es que el ejecutivo del PSOE no propone hacer inversiones claras en nuevas infraestructuras hídricas como embalses y balsas, porque no quieren escuchar la propuesta del PP sobre la necesidad de firmar un Pacto Nacional Del Agua que sí daría solución a la escasez de este bien tan preciado en España.

El PSOE y Pedro Sánchez, pero también Sumar, Podemos y todos sus socios actuales de gobierno, son expertos en recortar ayudas, en subir los impuestos y en asfixiar al campo, no paran de fabricar pobreza y llevan ya demasiado tiempo arruinando con sus políticas a los agricultores y ganaderos de nuestro país que ya están hartos y están reclamando lo que es suyo y lo que consideran esencial para el futuro y la supervivencia de sus negocios. El Partido Popular viene trabajando en ello y se ha tenido que poner manos a la obra y ha propuesto un plan de choque con 15 medidas que ayudarán a la defensa de la agricultura, la ganadería y a la industria alimentaria.

En resumen, la cesta de la compra, esa actividad cotidiana que todos hacíamos con alegría e incluso para pasar un ratito entretenido con tu pareja o hijos, se ha convertido en una auténtica película de terror que amenaza con acabar con nuestros pequeños ahorros, con nuestras únicas vacaciones anuales o con ese pequeño caprichito que nos permitimos darnos alguna vez como alegría vital. Ahora, hoy mismo, seguimos como en el Día de la marmota, todo sube: los carburantes vuelven a subir, la electricidad sube, la ropa sube, y los sueldos de los españoles no lo hacen al mismo ritmo, a esto se le suma otro factor que reduce la capacidad de bajada del precio final de los alimentos, la sequía.

No hay buenas noticias para nuestro monedero a corto y medio plazo, esto ocurre cada vez que gobierna el PSOE, las últimas cifras sitúan a España como el cuarto país con mayor tasa de pobreza y exclusión, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Indicadores como la ingesta de proteína al menos cada dos días de alguna pieza de carne, pollo o pescado no se cumplen y se ha producido un alarmante aumento de hogares que no pueden llegar a tener una dieta saludable desde que las políticas socialistas mandan en el Gobierno.

Esta guillotina invisible en la que Sánchez ha metido a nuestras cabezas, ha cortado el ahorro de todos los españoles por la mala acción de su Gobierno, que antes de intentar amortiguar y solucionar los problemas de los españoles con la cesta de la compra, parece estar más ocupado en aprobar la Ley de la Amnistía o en intentar atajar la nueva trama de corrupción con Ábalos y Koldo y que afecta a varias comunidades autónomas que fueron gobernadas por el PSOE, a ministros socialistas, a la presidenta del Congreso e incluso a nuestra Zamora le ha tocado como una mala pedrea en relación con el presidente del club de fútbol de la ciudad, el ahora famoso Víctor Aldama y su relación con Koldo y Ábalos.

(*) Diputado por la provincia de Zamora en el Congreso de los Diputados. Miembro de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Pesca