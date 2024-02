Visca Catalunya

Por favor, que no cunda el pánico, nada más lejos que hacer apología del separatismo. Revueltas bajan las aguas de Cataluña, todos los pueblos tenemos nuestra dignidad y nuestro orgullo, los catalanes, los castellanos o los de Murcia. Por desgracia en todas las sociedades, políticas, religiosas, deportivas tienen que sufrir la presencia de fanáticos ignorantes que más vociferan cuando se habla de justicia o libertad (Ascuas que los energúmenos arriman a su sardina sin pensar en los demás).

El pueblo catalán siempre se ha significado por su tesón, laboriosidad y habilidad para el negocio y el comercio, unidos a un deseo de independencia, que no justifica captarlo para nuestra catequesis, son lo bastante inteligentes para no sacrificar a la gallina de los huevos de oro.

A lo largo de la Historia siempre ha habido individuos indeseables que en su beneficio han hundido a su país y han enfrentado a sus ciudadanos. A esta pobre España no le podía faltar el traidor, malnacido, impresentable (los epítetos que merece no caben en esta plana.) Presidente del Gobierno P. Sánchez y Pérez-Castejón. Ha vendido a España, cual cacique cortijero para no apearse del poder. La idiosincrasia catalana ha visto el cielo abierto al entrar en coalición con el partido para cerrar un negocio redondo imposible por otros fueros.

Nuestros sabios paisanos de Sayago siempre han sentenciado que: "El que arrienda el culo, no caga cuando quiere…". Un poco grosero, pero sincero y de todos entendible.

F. Mario Santos