"Nuestro final será vuestra hambre"

El campo europeo se rebela. Si en Francia las movilizaciones del campo destacan por su agresividad, en España, más civilizados que los galos o puede que más tímidos, tampoco se van a quedar cortos esta vez. El campo español se une a Europa con marchas masivas que se anuncian por doquier. Los agricultores españoles están hartos, ¿de qué? Pues de no contar con un plan de choque contra la crisis del sector que recoja medidas tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, entre las que destacan la garantía de precios justos, una reducción de la burocracia y las mismas exigencias para las importaciones de países competidores.

Los tractores volverán a tomar las calles españolas para combatir las políticas que están amenazando al sector agrícola nacional. Lo vienen avisando. Se les han hinchado ya las correspondientes y antes de que estallen, actúan. Esto no es nuevo, se reproduce cuatro años después de aquellas históricas movilizaciones agrarias que sólo pudieron ser frenadas por el inicio de la pandemia. Los primeros indignados ya se han echado a las calles sin cometer la barbarie de sus homólogos franceses. Los demás agricultores marcharán de forma masiva en próximas fechas como ya lo están haciendo alemanes, belgas, italianos, polacos y rumanos, además de los galos que, una vez más, demuestran tener muy mala leche.

Los agricultores patrios también se mueven en grupos de WhatsApp y redes sociales. Se avisan y comunican a través de ellos, barajando el próximo 6 de febrero para una protesta nacional. Es mejor todos a una que no por comunidades. Las tractoradas van a ser una constante en próximos días. Calles, carreteras y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación serán los escenarios de estas masivas movilizaciones que piden para el campo lo que el campo no tiene en la actualidad, fundamentalmente justicia.

El Gobierno de España, que se las prometía tan felices, no sale de un problema y ya está metido en otros. Junts acaba de tumbar la ley de amnistía, dejando la legislatura al aire, y ahora, el anuncio de estas movilizaciones a las que hay que sumar el malestar del transporte por el acoso que sufren una vez en territorio francés, sin poder llegar a destino y con la carga por el asfalto. La cosa está que arde. La razón asiste a agricultores y ganaderos que ven en las producciones extracomunitarias la competencia desleal que afecta a todo el sector en Europa al importar productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la Unión Europea y por consiguiente a los de España.

Ya hace mucho que vengo denunciando que en los lineales de los súper dedicados a fruta y verdura, no hay productos españoles. Las procedencias son dispares y tampoco son tan baratos. Encima, las producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE. Claro que mientras España señala a Marruecos, Francia ve como enemigos a los agricultores españoles e italianos. Con la clara diferencia de que España e Italia son comunitarias. Cabe pedir que no se haga realidad el slogan que hemos podido leer estos días: "Nuestro final será vuestra hambre", porque demostrado está que así será.

Las movilizaciones y tractoradas por toda la geografía española están a punto de caramelo. Bien es verdad que nunca serán tan salvajes como las protagonizadas por los agricultores franceses.