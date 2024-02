Sobre los alquileres

"Sueños ilusos, juguetes del viento".

El día 25 de mayo del pasado año 2023 se publicó en el B.O.E. la Ley 12/2013, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el día 26 de mismo mes, esto es, al día siguiente de su publicación. La celeridad es apremiante para los gobernantes en algunas materias. Sin comentarios, a buen entendedor pocas palabras bastan, decimos por estas tierras de pan llevar.

No es objeto de estas líneas hacer un estudio de la Ley de la vivienda, esa tarea es propia de los estudiosos del Derecho, aquí simplemente quiero poner de manifiesto una serie de consideraciones que estimo de interés.

A poco observadores que seamos nos percataremos que para muchas personas, cada vez resulta más difícil adquirir en propiedad o acceder a una vivienda en alquiler.

La adquisición de una vivienda en propiedad nunca resultó fácil, para el común de los mortales. Siempre hay excepciones, al menos es lo que he percibido a lo largo de los años desde que tengo uso de razón, ahora bien, he de aclarar que en tiempos pasados la familia que se proponía adquirir una vivienda en propiedad, en muchos casos, inicialmente de segunda mano, unía esfuerzos y privaciones, léase en el sentido más amplio hasta conseguir su objetivo.

En lo referente a los alquileres, lo que ocurre es que los objetivos del Gobierno, les guste o no, no han obtenido el efecto deseado, entre otras razones porque la intervención de los mercados, suele tener efectos adversos, tanto para propietarios como para inquilinos. Dicho con otras palabras, los propietarios, con la entrada en vigor de la nueva ley no están dispuestos a arrendar sus pisos al limitar la normativa la libertad de contrato, así quienes tienen pisos en propiedad para alquilar, tal vez, se lo piensen muy mucho, antes de alquilar. Y si toman la decisión de alquilar van a solicitar rentas más altas y lógicamente mayores garantías o fianzas, y como fácilmente puede comprenderse a las personas de menor renta les va a resultar más difícil alquilar una vivienda, porque van a tener que destinar un porcentaje mayor de su sueldo al pago del alquiler.

El tema es complicado porque si un propietario alquila una vivienda a una persona que posteriormente resulta vulnerable, corre el riesgo de no cobrar la renta y de que le resulte difícil recuperar la vivienda. Este tipo de políticas gubernamentales hacen más difícil el que los propietarios pongan pisos en alquiler ante el impago de rentas y dificultad de recuperar la vivienda. El arrendador tratará, por todos los medios, de reducir riegos a la hora de alquilar, lo que está motivando que cada vez existan menos pisos en alquiler.

El problema de la vivienda en España es preocupante, porque muchas personas, muchas familias, cada vez tienen más dificultades para acceder a la propiedad o al alquiler de una vivienda, teniendo en cuenta el alto precio de la vivienda y en el alquiler porque los propietarios a la hora de alquilar necesitan garantías, seguridad.

Cada lector, tendrá su opinión, lógicamente desde su posición como propietario, aspirante a propietario o inquilino. Con estas líneas, simplemente, he tratado de poner sobre el papel una realidad social, que está en el ambiente y en los comentarios de la calle.

Pedro Bécares de Lera