Especies invasoras

No tenía el gusto de conocerle hasta que nuestro periódico, LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, publicó el pasado lunes, a toda página, un interesante reportaje. Tampoco es que me haya hecho ilusión conocerlo. Da más miedo que otra cosa. Me refiero a ese animalito del Planeta Azul, el meloncillo, que según un estudio internacional, en el que participa la Universidad de Granada, ha descubierto que fueron los romanos en el siglo I después de Cristo quienes introdujeron en la Península Ibérica a este mamífero conocido popularmente como meloncillo, cinco siglos antes de lo que se creía hasta la fecha. Los romanos lo utilizaban como mascota o para controlar las plagas de roedores.

No me veo yo con un meloncillo como mascota, en casa, sabiendo que esta especie utiliza zonas de matorral mediterráneo con gran cobertura vegetal, prefiere arroyos con zarzales, junqueras y adelfares espesos, evita las zonas abiertas y los mosaicos de matorral con presencia de depredadores de mayor tamaño. Afortunadamente, en mi hogar no hay nada igual o parecido, salvo los geranios y orquídeas que están ahora de capa caída. Además, su aspecto me repele. En el Duero ha encontrado su hábitat y no sé por qué me da que va a crecer y multiplicarse durante mucho tiempo.

Hombre, el susodicho, con las ovejas no se mete, cuestión de envergadura física, pero allá donde aparece está esquilmando la población de conejos. Eso he leído. Porque el meloncillo ha venido para quedarse, es una especie invasora y tiene que hacer honor a su fama. Se ha adueñado ya de la campiña cordobesa y hará lo propio en Zamora porque está en constante expansión.

Según nuestro periódico, el querido y no tan bien tratado bosque de Valorio, junto con la ribera del río, albergan ya garduñas, jinetas y comadrejas. No sabemos en qué cantidad. Si hay que preocuparse o no. De los tres animalitos citados el que más rechazo me produce, su nombre es un tratado de delincuencia animal, es la comadreja. Y es que este bichito, el carnívoro más pequeño del reino animal y de rostro adorable, viendo una foto suya es monísimo, resulta tener un carácter agresivo y feroz, tan feroz que ríase usted del lobo del mismo adjetivo. Hasta tal punto es agresivo, feroz y yo diría que prepotente que es capaz de cazar a presas que, a su lado, parecen gigantes. A diferencia de la mangosta africana, la comadreja no tiene miedo al aspecto físico de sus contrincantes. ¡Como para disputarle el territorio!

La pregunta surge de inmediato, ¿la presencia de estos bichos es o puede ser nociva para la salud de los humanos? Sería lo que ya nos faltaba en este auténtico palomar en el que las colúmbidas, es decir, las palomas, han convertido a Zamora, sabiendo como sabemos que las palomas si transmiten enfermedades a los humanos. Dada la súper protección de estos queridos animalitos, dejémosles que crezcan y se propaguen, como hacen las palomas, y nosotros, que las soportamos, que nos parta un rayo. Total, somos muchos. Claro que como la cosa siga así, dentro de nada el censo de palomas será superior al censo de zamoranitos.

Zamora puede ofrecer en las ferias internacionales, un atractivo más: «paraíso de las especies invasoras’. Lo mismo hasta cuaja en el turismo.