¡Adónde hemos llegado!

Como los precios sigan disparándose de la forma que lo están haciendo, hasta una humilde lata de atún va a ser considerada como una joya de valor incalculable que el supermercado de turno colocara en los lineales con su dispositivo de alarma correspondiente. Lo que antes era monopolio de las bebidas alcohólicas más caras, ahora se comparte con otros productos que ya figuran, a causa de las constantes subidas, en el number one de semejante hit parade.

Son muchas las grandes superficies que ponen alarmas a las botellas y garrafas de aceite de oliva ante el riesgo de robo que existe en la actualidad. De robar, los que acostumbran a hacerlo y también los noveles, lo hacen por todo lo alto. Hoy por hoy, en todo lo alto está el aceite de oliva. Si roban una botella joroban al establecimiento, si les da por robar más directamente lo hacen polvo. Casi es mejor que se lleven una botella de whisky barata. No tiene la misma tendencia que el aceite. Encima, la caída de la producción es un hecho.

Si se tuviera la certeza de que roban aceite para consumo propio, porque no cuentan con recursos, la cosa tendría una ligera perdonilla. Pero es que lo roban para revenderlo. No para el consumo propio sino para sacarle dinero. No les vale con una botellica de aceite de girasol, pero no, cuando trincan es para agarrarse a la botella del mejor aceite "gourmet", esas que vienen con una etiqueta que hace presagiar que no está al alcance de todas las manos que no sean las de aquellos y aquellas que las tienen largas de narices. Manos con dedos prensiles que producto que agarran, producto que ya no sueltan salvo cuando son pillados in fraganti y aparece la Policía Nacional.

Lo del aceite era de esperar. Figura en la lista de los productos más valorados. Antes todas las miradas se las llevaban las bebidas alcohólicas. Ahora, no. Ahora el lineal de los aceites es el más admirado, el más buscado y el que más espectadores atesora, por obvias razones. Las grandes cadenas de supermercados no sólo alarman las botellas de ese oro oleoso, rey de la dieta mediterránea. Las grandes cadenas, están colocando los mismos dispositivos en latas de conservas, sobre todo las más caras. No es lo mismo una latita de atún de nada, que un tarro de cristal con ventresca.

Hay productos que se esconden mejor que otros. Hay que sospechar de las personas con tallas oversize. No es que hayan adelgazado y la prenda les quede grande, es que, lo más seguro, esconden en ella el producto de los robado. Eso y los cochecitos de bebé, son un mal negocio para el negocio. Cada vez son más los productos que lucen alarma. Es verdad que la práctica no está muy extendida entre las grandes superficies, en cuanto tengan dos o tres conatos, la cosa se generalizará.

1.515 millones de euros por hurtos e ineficiencias internas, siendo las categorías con mayores ratios de hurto el alcohol, las conservas y los chocolates, son muchos, pero que muchos miles de euros de pérdidas. No me extraña que las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de alarmas, hayan triplicado su producción en este último año hasta el punto de que acabará siendo una potente y boyante industria. ¡Adonde hemos llegado, Señor!