Yolanda tiene un plan

Cada vez que Yolanda Díaz abre la boca, sube el pan. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tiene unas ideas peregrinas, en las acepciones de raras y estrambóticas. Por cierto, esta señora que recientemente juraba o prometía su cargo "con lealtad al rey", quiero recordar que no hace tanto confesaba su pena en la televisión gallega porque "nuestra historia no ha tenido la suerte de guillotinar a un rey". Hay que tener memoria para todo, para lo bueno y para lo malo. Con este próogo quiero abundar en lo peligroso de sus planes. Lo mejor que podría ocurrirnos es que empleara el cerebro para otras cosas, no para intentar darle la vuelta a la tortilla de la forma que pretende, dejando los huevos crudos.

Como los empresarios son una lacra para España, no trabajan, no se arriesgan, son avaros por naturaleza y viven gracias al sudor de la frente de sus empleados, sin dar un palo al agua, la vicepresidenta pretende hacerles frente, ponerlos en el sitio que les corresponde forzando legalmente la incorporación de los trabajadores en el consejo de administración de las empresas, o lo que es igual, incluirlos en el órgano que toma muchas de las principales decisiones en la vida de una empresa que no hayan de ser aprobadas por la Junta General de Accionistas. Esta señora se ha vuelto loca. Soy trabajadora, en el más amplio sentido de la palabra, y lo seré siempre, por eso valoro el esfuerzo y la capacidad, la voluntad, todo lo que define a un buen empresario y no entiendo las constantes arremetidas de Yolanda Díaz y sus planes de doctor Kevorkian Sin invertir sus ahorros en la empresa se habilitará a los trabajadores a tomar decisiones sobre la empresa simplemente porque trabajan en ella. Como si, por ejemplo, trabajar en la Administración General del Estado otorgara por esa circunstancia, el derecho a tener un representante propio en el Consejo de Ministros. Pobres empresas y pobres empresarios, en definitiva, pobre España, cada vez más pobre. Porque si alguien cree que en los distintos consejos de administración iban a entrar los curritos de a pie, los que fichan a la entrada y a la salida, que abandonen la idea. Apuesto la cabeza que de llevarse a cabo, ¡Dios nos pille confesados!, entrarían los liberados, la cofradía del marisco, los sumisos al poder político, los informantes de la ministra y toda esa caterva. Los curritos se quedarían como estaban. La Vicetiple, perdón quise decir Vicepresidenta, que busca pasar página del fracaso del subsidio de desempleo con la reducción de la jornada laboral, no sabe o no quiere saber que las empresas son propiedad de los accionistas. Son ellos quienes las han creado con su propio capital sin que los trabajadores pongan un euro. Crearla con su propio capital implica que son ellos quienes hacen el esfuerzo de ahorrar y quienes están soportando los riesgos patrimoniales de poner en marcha sus empresas. Soy trabajadora, en el más amplio sentido de la palabra, y lo seré siempre, por eso valoro el esfuerzo y la capacidad, la voluntad, todo lo que define a un buen empresario y no entiendo las constantes arremetidas de Yolanda Díaz y sus planes de doctor Kevorkian. Porque con esas ideas se va a cargar a las pocas y buenas empresas que todavía nos quedan en España. ¡Ah! Y cuando hubiera pérdidas, a los empresarios les tocaría afrontarlas, los trabajadores a ejercer de Poncio Pilatos. Expropiar el capital y los ahorros de las empresas no es una buena idea, de ahí el deseo de que el plan de Yolanda naufrague, como naufragó la reducción de la jornada laboral. Un poco de sensatez, por favor.