A vueltas con la línea ferroviaria Ruta de la Plata

Leía en la mañana del 17 de enero, festividad de San Antón, en nuestro diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el artículo de D. Alberto Ferreras, titulado "El Gobierno se da dos años para evaluar si abrir la Ruta de la Plata resulta viable", y ello me ha llevado a escribir estas líneas, que como muy bien saben mis lectores habituales, no son las primeras y presumo no serán las últimas, sobre este tema, porque al paso que va la burra, permítaseme la expresión, algunos presumo que, por razones de edad, no vamos a ver correr el tren Ruta de la Plata, si al fin se hace realidad.

El plazo de dos años para el estudio de viabilidad, me parece excesivo, a todas luces, máxime cuando es un viejo tema, al que por unas causas u otras, lo único que le están es dando largas y poniéndole trabas y palos a las ruedas. Creo que todos los extremeños y castellano-leoneses afectados por el trazado Plasencia-Astorga, estamos de acuerdo que la reapertura de la línea es una necesidad social y económica para las provincias por las que pasa, y ello no admite discusión. Nuestra provincia de Zamora no puede estar incomunicada con Salamanca, ni con su principal pueblo de la provincia de Zamora, Benavente, y es algo que llevamos soportando y sufriendo, hablemos con claridad, desde el año 1985, casi 40 añitos, y la apertura de la línea no puede demorarse por más tempo. El cierre fue un grave error del Gobierno del Sr. González, que no admite comentario. Que la apertura de la línea es una necesidad social es patente, no necesita grandes estudios de viabilidad. Los ciudadanos de la ruta necesitan el tren para desplazarse y punto, es una necesidad social como lo es el acceso a la asistencia sanitaria o a las comunicaciones y, en cuanto a la cuestión económica, ya en uno de mis muchos artículos sobre el tema en cuestión, recogía la petición que, en su momento, había hecho Azucarera Española, de la necesidad del transporte de azúcar por ferrocarril desde Jerez (Cádiz) a la fábrica de estuchados y envasados de Benavente, que si mal no recuerdo era de 85.000 toneladas anuales, corríjanme, si estoy equivocado, siendo la capacidad de los silos para 120.000 toneladas, ¡casi nada!. Señores del Gobierno, políticos autonómicos, provinciales y locales, manos a la obra, porque la reapertura del ferrocarril Ruta de la Plata es una necesidad social urgente para los habitantes de las provincias de la línea, especialmente para nuestra provincia de Zamora y Benavente, y lo es también de carácter económico, sin ferrocarril no hay progreso y en consecuencia la industria cierra, se genera desempleo, las personas se van y la provincia se despuebla y lógicamente, al carecer de un medio de transporte tan necesario como es el ferrocarril, no llegan nuevas industrias. Lo he repetido un millón de veces y lo seguiré repitiendo, se acuerdan de Felipito Tacatún, " Yo sigo", es incomprensible que Benavente carezca de ferrocarril cuando, creo recordar, que la línea se inauguró en el año 1896, sin comentarios, porque se me alteran las pulsaciones, no es para menos, máxime cuando pienso que hemos tenido una ministra de Fomento zamorana y ahora tenemos un Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible castellano-leonés. Luchemos, todos unidos, por la reapertura de la línea férrea Ruta de la Plata, que es perfectamente viable. Si se quiere se puede, no lo olviden jamás. Los zamoranos queremos y urgimos que la apertura sea una realidad sin demora, porque estamos hartos de ir siempre en el vagón de cola, y ahora para más desesperación dos años de espera al resultado del estudio de viabilidad, incomprensible. Que Dios nos coja confesados. Sinceramente, más demoras y tomaduras de pelo no, por favor. Estamos hartos de promesas incumplidas. Pedro Bécares de Lera