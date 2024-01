Cuando una obra dura mucho suele decirse que dura más que "la obra de El Escorial", referido a la construcción del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, conocido popularmente como Monasterio de El Escorial. Su construcción comenzó en 1562 y finalizó en 1584, lo que supone una duración de 22 años, un tiempo similar a lo que se tardó en construir el Taj Mahal que si no me equivoco la obra duró 23 años. Pues bien, son muchos los zamoranos pesimistas que, en unos casos aseguran que nunca veremos construido el Museo de Semana Santa, por la demora que lleva el comienzo de la obra, y en otros casos opinan que, dado el ritmo que lleva, será algo así como la obra de El Escorial.

Hay que despejar el pesimismo que a nada conduce y dejar que los acontecimientos se sucedan. Parece ser que hay una conjunción planetaria que va a posibilitar la nueva licitación de las obras y que ésta será cuestión de días. A ver si es verdad y ahora va la vencida. Debo decir y digo que oigo la palabra licitación y me echo a temblar. Conocemos bien la intrahistoria de las licitaciones, lo que se esconde detrás de ellas. Las Administraciones también son culpables de ciertas prácticas muy extendidas que conocen bien pero que no combaten salvo que salte el escándalo.

Y cuando el escándalo salta ya no hay remedio. Cabe esperar que se haya solucionado lo de la tan traída y llevada atarjea, que no haya más atarjeas que valgan y que provoquen no ya retrasos, se cuenta con ellos pero de forma moderada, sino la pertinente subida en las aspiraciones económicas de los promotores. Porque eso está feo, muy feo y dice muy poco de quienes realizan esas prácticas, como dice muy poco de una o varias administraciones poco atentas a estos vaivenes tan criticados por la sociedad zamorana, que ya es viejuna y sabe cómo se las gastan unos y otros.

Creo que hay que mirar la situación planteada con ojos de esperanza y con un optimismo que hasta ahora faltaba. Habrá museo de Semana Santa. Nadie es quien para ponerlo en tela de juicio. Bien es verdad que se metió muy rápido el pico y la pala y el resultado es el que todos podemos contemplar si pasamos por la zona en cuestión. Quizá se debió hacer antes un estudio en profundidad del lugar, se hubiera descubierto a tiempo la dichosa atarjea a la que todos se han agarrado y se hubiera evitado el espectáculo de derribo que presenta el lugar.

Ahora son otros los problemas, entiendo que salvables, a los que se enfrenta la Semana Santa o quizá debería decir, algunas cofradías, especialmente aquellas que tienen que cruzar el Duero, ante la imposibilidad de pasar a la margen derecha por el Puente de Piedra. La Semana Santa está muy por encima de esos pequeños y grandes imponderables que no me cabe duda se irán solucionando poco a poco. Hace falta voluntad, sobre todo buena voluntad por parte de unos y otros, en realidad, por parte de todos.

Parece que no, que al final, el Museo de Semana Santa no va a ser como la obra de El Escorial.