Estafadores del amor

Una de las conocidas como "estafas del amor" podría estar detrás del triple crimen de Morata de Tajuña, donde tres hermanos, dos mujeres y un hombre de avanzada edad, fueron hallados muertos en su domicilio de la localidad madrileña con signos de violencia: varios golpes y quemaduras. Una deuda relacionada con una estafa amorosa, principal hipótesis del triple asesinato.

La insaciable e incansable imaginación criminal ha ideado a lo largo de los siglos infinidad de estafas. La más vil, la más execrable, la más infame, la más cruel, puesto que juega con los sentimientos, casi siempre de las mujeres, es la así llamada: "estafa del amor". Una estafa que se ha cobrado ya demasiadas víctimas que no merecen la burla de nadie, pero sí justicia, que el legislador las ampare de una vez por todas.

El amor y la soledad van siempre unidos, no son dos contrarios, sino dos reflejos de una misma luz que es la vida. Mucho hay de sed de amor y de soledad en estas historias que se repiten a lo largo de la España urbana y la España rural. Detrás de muchas de estas estafas se encuentran auténticos sindicatos criminales especializados en el "romance scam" o "timo del amor". Son organizaciones que actúan bajo distintos perfiles falsos en páginas de citas y en las redes sociales.

El pasado año sufrí el acoso de un pretendido cirujano estético que vivía en Estados Unidos y que me declaraba un amor imposible de entender puesto que no nos conocíamos de nada. Le seguí el juego hasta que empezó a solicitar dinero para huir de no sé qué embrollo relacionado con la guerra en el que le había metido su país, ensuciando además el buen nombre de "Médicos sin fronteras". En cuanto le hice frente se le rompió el amor de tanto usarlo, de boquilla, claro. Resulta que, en realidad, el susodicho vivía en la Rusia de Putin. Todavía puede verse su perfil en Instagram. Entiendo que no todas las mujeres reaccionan igual. Las más vulnerables son las que caen en esa tupida maraña. Las que creen en los cantos de sirena que emanan de los textos y las voces de los pretendidos amantes.

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él". Ocurre que la idoneidad no llega por las redes sociales. Me atrevería a decir que la necesidad de estar con alguien por miedo a la soledad es de cobardes. De crédulos y quizá también un poco cobardes, es la ilusión de creer a pies juntillas lo que te dicen quienes no te conocen y alaban tu belleza sin siquiera haber visto una foto. El poder de la seducción es grande, muy grande. No hay que confiar en las palabras bonitas, muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. La frase es de Paulo Coelho y viene como anillo al dedo a esta situación por la que atraviesan, desgraciadamente, tantas mujeres.

Estafadores hay que incluso se hacen pasar por guardias civiles, tan admirados y respetados siempre. Todo vale con tal de sacar rentabilidad. Proliferan las organizaciones criminales de ciberdelincuentes especializadas en el engaño "on line" en toda Europa. Las cifras que se barajan son impresionantes. El mejor consejo, no entrar en el juego y, sobre todo, mujeres, ¡abstenerse!