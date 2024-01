Chocolate negro, ¿cadmio y plomo?

El chocolate negro es la alternativa más saludable para los amantes del chocolate. De hecho, es el más recomendado por los expertos en salud por tener menos azúcares y más antioxidantes que aquellos que llevan leche. Por eso, quienes cuidan su alimentación y no quieren renunciar al cacao se decantan por el sabor más amargo. Sin embargo, un estudio de seguridad alimentaria realizado a finales del pasado año ha destapado que el chocolate negro contiene niveles peligrosos de metales pesados, concretamente cadmio y plomo, ¿debemos dejar de tomar chocolate negro?

El cacao ha pasado de estar mal visto, por su asociación con alimentos insanos, como el chocolate blanco azucarado, a ser poco menos que uno de los alimentos imprescindibles en muchos hogares. Hoy en día muchas personas incluyen en su dieta cacao puro o chocolate con alto contenido en cacao, en busca de un efecto beneficioso para la salud. En verdad, el cacao tiene propiedades beneficiosas reconocidas, es un poderoso estimulante natural, proporciona un gran aporte energético, presenta destacables propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y favorece la segregación de endorfinas, las hormonas de la felicidad, de ahí que el chocolate sea considerado un elemento afrodisiaco.

Sin embargo, la revista estadounidense Consumer Reports, dedicada a la defensa de los consumidores, ha detectado que este producto con tantos beneficios podría tener un "lado oscuro". En la publicación muestran los resultados obtenidos tras analizar el contenido de cadmio y plomo en varios productos elaborados a base de cacao, mayormente chocolate negro y advertían que entorno al 70-80% de las muestras presentaban valores demasiado altos que podrían suponer un peligro para la salud.

Concretamente, han analizado el chocolate negro de 28 tabletas diferentes y afirman que, en el caso de 23 tabletas, comer una onza supondría para un adulto ingerir un nivel de estos metales que podrían resultar muy dañinos para la salud.

El cadmio y el plomo son contaminantes persistentes que se pueden encontrar en el suelo. La planta de cacao absorbe el cadmio que se va acumulando en ella a medida que crece, mientras que el plomo se acumula en los granos de cacao durante el procesado posterior a la cosecha a partir de polvo procedente del suelo o del ambiente. La razón que explica que la presencia de metales pesados sea mayor en chocolate negro es que se trata del que contiene mayor concentración de cacao, en comparación con el chocolate con leche. La ingesta constante y prolongada de pequeñas cantidades de metales pesados puede provocar problemas de salud. Un riesgo aún mayor para las personas embarazadas y los niños pequeños porque los metales pueden causar problemas de desarrollo.

Según los datos disponibles para Europa, en el año 2020 ninguna de las muestras de cadmio analizadas superó el límite máximo de 0,8 mg/kg y la gran mayoría se encontraba entre 0,1 y 0,3 mg/kg. Sin embargo, en los datos disponibles para América, en ese año casi todas las muestras analizadas superaron dicho límite. Así, es probable que los niveles de cadmio en el cacao que se utiliza en Estados Unidos sean mayores que los del cacao que llega a la Unión Europea. Esto se explica porque el cadmio del suelo puede proceder de fuentes naturales, como los sedimentos volcánicos, y los países proveedores de Estados Unidos son regiones con actividad volcánica. Respecto del plomo en la Unión Europea no se establecen límites máximos para el contenido de plomo en cacao pues preocupa menos que el cadmio al encontrarse en niveles más bajos.

Las noticias sobre el consumo de chocolate negro no deben preocuparnos, el chocolate que se consume en Europa no es el mismo que el que se come en Estados Unidos, donde se han realizado los estudios, como tampoco lo son los hábitos dietéticos ni la legislación. Por tanto, los resultados en cuanto al contenido de cadmio y plomo no son extrapolables a nuestro país. En cualquier caso, las autoridades sanitarias deben trabajar con los productores y tomar medidas encaminadas a reducir los niveles de estos contaminantes en el cacao.

(*) Profesor de Física y Analista de Datos