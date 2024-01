"Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es lo falso; decir de lo que es, que es y de lo que no es que no es, es lo verdadero". Aristóteles.

La verdad, en latín "veritas", podemos decir que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o dicho con otras palabras, la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea. En elmomento presente y, teniendo en consideración que las aplicaciones de la inteligencia artificial son una realidad en nuestra sociedad, máxime con el uso masivo de las redes sociales que está revolucionando la forma en que consumimos y compartimos información, y la forma de acercarnos a la realidad, hemos de ser muy prudentes, o cautelosos. He acudido recientemente, a una mesa redonda sobre "La inteligencia artificial" y salí con la idea de que, tal vez, la verdad, es mi modesta opinión, en algunos casos, puede salir perjudicada. Leía, en fechas recientes, un artículo relacionado con el tema de la verdad y créanme, que ello me ha motivado a escribir estas líneas, cuando como bien es sabido, en las redes sociales proliferan perfiles falsos, pues, hemos oído decir que hay personas que interactúan con personas que no son quien dicen ser. En cuanto a la afirmación de que la información debe ser veraz, es un tema que debe preocuparnos, pues, pueden circular noticias que no han pasado los oportunos filtros y no han sido verificadas. Es obligación de los legisladores dictar normas que protejan a los ciudadanos de los excesos y amparen su derecho a obtener información veraz. Con la finalidad de saber distinguir lo verdadero de lo falso, se debe fomentar una solida formación, tanto en valores como en materia digital, para poder distinguir y ser sumamente críticos con la información que recibimos, no olvidemos que verdad y libertad van íntimamente ligadas. Seamos muy cautos en estos temas. Con estas líneas, espero que todos reflexionemos sobre la inteligencia artificial, la inteligencia artificial autónoma, la verdad y la libertad y apreciemos lo positivo. La libertad reclama la verdad. Gracias por su lectura. Pedro Bécares de Lera