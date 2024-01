Reviviendo misión pedagógica

La larga fila junto al auditorio del Colegio Universitario, auguraba una velada entretenida que, sin duda, a nadie defraudó a tenor de los aplausos que sonaron con estruendo de tinieblas al finalizar la función, en señal de agradecimiento al grupo de teatro aficionado de Benavente "La Tartana". Con su magistral adaptación e interpretación de la obra "El Florido Pensil" de Andrés Sopeña, reflejo de aquella escuela pasada del nacionalcatolicismo que rememoró tiempos pasados de muchos de los presentes como si de un museo del tiempo se tratase. Sin duda, nadie diría que se trata de un grupo de aficionados empeñados en retomar viejas costumbres de llevar el teatro a los pueblos, a los suyos, a los míos, a los nuestros. Allí, donde apenas si sueñan los aplausos porque ya no quedan manos y carecen de fuerza para aplaudir. Allí donde se aplaude más con el corazón que con las palmas.

Desde aquí quiero hacer pública mi felicitación al grupo por su encomiable labor de divulgación, al modo de como otros ya lo hicieron en tiempo pasados, atreviéndose a dejar su zona de confort para acercar el teatro a los rincones donde ya mora la soledad e impera el silencio del escenario vacío. Allí donde son escasas las manos para aplaudir. Manos gastadas y doloridas por los avatares de la vida. Manos que ya no esperan que nadie les aplauda y mantienen vivo aún, el rescoldo mortecino de nuestros pueblos.

Con independencia, pero recalcada, de la labor voluntariosa y desinteresada de este grupo de teatro, quiero destacar su buen hacer en cuanto a atrezo, adaptación, interpretación... que nada tiene que envidiar a cualquier otro grupo de teatro profesional de alto presupuesto. Todo me ha parecido digno de mis máximos elogios y... lo digo, con con cocimiento de causa. Nada queda "sin atar y bien atado", para reflejar aquellos años de ignorancia y miseria donde hasta los ricos de mi pueblo también eran pobres. Eso sí, en categoría distinta del elenco de aquellas escalas que había de pobreza.

Toda la puesta en escena es fiel reflejo vivido en muchas de esas escuelas que hoy permanecen vacías y derruidas por la desidia. ¡Enhorabuena, señor maestro, por habernos ayudado a muchos, a pesar de tanta miseria, a ser hombres de provecho! Gracias por enseñarme a colocar los ríos y montes en su sitio; a recorrer caminos y veredas sobre el mapa dibujado en el suelo de la escuela; por tantos momentos llenos de impotencia; por el trozo de queso americano. Sí, claro, ya sé que fueron otros tiempos, quizá dudo que necesarios en los que nos obligaron a vivir para sobrevivir y, hasta aprender para ignorar.

No quiero extenderme más sin alentaros a continuar y que otros grupos como el vuestro se atrevan a continuar difundiendo su entusiasmo por los pueblos; y que así sea durante largo tiempo. A esos pueblos que no tienen ya bar donde tertuliar, confesionario donde arrepentirse de sus mentiras, ni dolores en el cuerpo porque no hay médico al que acudir, ni escuela que siembre ecos de la tabla de multiplicar en el aire.

Sencillamente, ¡enhorabuena!, y gracias.

Benjamín Charro Morán