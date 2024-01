Sin acuerdo a la vista

Qué pena que seamos pocos y mal avenidos. Cuán difícil parece resultar ponerse de acuerdo para solventar las pequeñas y grandes cosas que se plantean en el día a día. Las diferencia a veces se tornan abismales por un quítame allá la ideología que defiendo. A ver, ¿por qué no puede instalarse el Museo de Baltasar Lobo en el Castillo de Zamora? Sería una forma muy artística y provechosa de reivindicar el casco antiguo, que no viejo, de Zamora y darle al castillo un aliciente más importante que el de ir a pasear, hacerse fotos o arrumacos los enamorados, para eso ya está el Duero, el de Gerardo Diego: "Río Duero, río Duero, nadie a estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras". Bien cierto es que los enamorados que pueden perderse por la zona del castillo o por la ribera del Duero no preguntan precisamente por sus almas, la cosa es más carnal.

No me vale con que si fulanita renunció a la ubicación amurallada del Museo de Lobo o menganito tiene querencia por el edificio del antiguo ayuntamiento. Los expertos han hablado, aunque no en su totalidad, y han sentenciado a favor del castillo de Zamora que tanta historia atesora entre sus piedras. Para mí el atractivo está en el castillo. Pero, ¡ah, claro! Los que ni en pintura pueden verme dirán que soy del PP, frase que vengo oyendo inmisericordemente a lo largo de los años. Eso, cuando no directamente me tachan de facha. Nunca he sabido bien qué es eso de ser facha. A no ser que lo digan por mi elegancia innata. ¡Venga, que estoy de guasa! Confieso que no me altera en absoluto que me señalen con el índice acusador en materia ideológica. Siempre me he definido española, por encima de todo, defensora a ultranza de la unidad de la patria, la bandera que nos une como símbolo, la Carta Magna, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, porque son los garantes de la soberanía y la independencia de España.

Me gusta el castillo y me gustan los argumentos que he escuchado a los expertos que han hablado del tema. Y me parece muy bien la firmeza del presidente de la Diputación, Javier Faúndez cuando asegura que no es una amenaza sino una realidad recuperar el castillo de Zamora si no se cumple el convenio. No es preciso hacer odas con el asunto, a las que habría que colocar delante una jota. Y no aragonesa. Hay que tener criterio y argumentar los cómos, los dóndes, los cuándos y los por qués. Qué bueno sería dejar aparcadas las ideologías y los "empoderamientos" que se sufren cuando se está al mando de una institución, cuando de decisiones que afectan los ciudadanos y a la propia ciudad se refiere.

Pónganse de acuerdo, hagan un esfuerzo, escuchen a unos y otros. La huella para la posteridad la dejan el talante y el talento, no la ubicación que, vuelvo a repetir, la ideal para el Museo de Lobo, pasa por el castillo. Lo mismo, si no hay acuerdo a la vista y la propiedad del castillo vuelve a manos de la Diputación, tengo para mí que el presidente Faúndez tiene un as en la manga relacionado con su futuro inmediato.