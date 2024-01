Física de lo cotidiano (III): "Placas de Inducción"

Cada vez es más habitual encontrar en nuestras cocinas una placa de inducción. En general, todos tenemos claro que son muy rápidas y que la superficie de la placa no se calienta si no ponemos un recipiente encima. Pero, ¿por qué?, ¿cuál es el funcionamiento de una placa de inducción?

Hasta la aparición de las primeras placas de inducción la única manera de calentar las sartenes y las ollas era mediante la transmisión de calor, ya fuese en una placa de gas mediante la llama de fuego o en una placa vitrocerámica común calentando sus resistencias por el paso de la electricidad. Aunque su presencia hasta hace unos años, el menos en España no era demasiada, las cocinas de inducción llevan unos cuantos años ya con nosotros, si somos estrictos, desde los años 20 del siglo pasado.

En otras palabras, es importante entender que la placa de inducción solo calienta si entra en contacto con metales magnéticos, a los que se pegaría un imán, tales como el hierro o el acero inoxidable de algunas clases. Por eso, si por ejemplo colocas un plato cerámico sobre una placa de inducción, éste no se calentará, aunque la enciendas —el campo magnético no produce ningún efecto en la cerámica

El funcionamiento de una cocina de inducción o placa vitrocerámica de inducción se basa en la Física. La denominación de inducción es debido a que utilizan la tecnología con el mismo nombre. La ley de inducción electromagnética, o ley de Faraday fue establecida por el físico Michael Faraday en 1831. De una manera técnica, esta ley establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. A su vez y de forma simultánea, debemos tener en cuenta el Efecto Joule que establece que cuando en un conducto circula corriente eléctrica, parte de los electrones en movimiento se transforman en calor debido a los choques que se producen con el conducto por el que circulan, es decir, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, elevando la temperatura de todo el circuito. De forma más sencilla, cuando la placa de inducción detecta que has colocado un recipiente encima, genera un campo electromagnético que desprende calor, calentando solamente el recipiente. A su vez, el recipiente, por contacto, calienta los alimentos que tiene dentro.

Para que esto se produzca el material del utensilio de cocina debe ser ferromagnético es decir, no valen los típicos utensilios de aluminio. En otras palabras, es importante entender que la placa de inducción solo calienta si entra en contacto con metales magnéticos, a los que se pegaría un imán, tales como el hierro o el acero inoxidable de algunas clases. Por eso, si por ejemplo colocas un plato cerámico sobre una placa de inducción, éste no se calentará, aunque la enciendas —el campo magnético no produce ningún efecto en la cerámica.

La gran ventaja de las cocinas por inducción es que el recipiente se calienta directamente. En una placa vitrocerámica estándar primero se calientan las resistencias eléctricas, que a su vez transmiten el calor al recipiente colocado encima, con la menor eficacia que ello conlleva. La inducción calienta mucho más rápidamente, con el consiguiente ahorro energético. Además, también es posible regular con mayor exactitud la temperatura deseada en función de los alimentos que queramos cocinar, un punto clave para los cocineros más expertos. Todo ello, como siempre, gracias a la Física.

(*) Profesor de Física y Analista de Datos