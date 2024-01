¿Quién es Junts, mas que un partido residual, minoritario, separatista y plagado de delincuentes como su líder Puigdemont, para perseguir a las firmas con sede diferente a su centro operativo? O lo que es igual, perseguir, sanción incluida, a las empresas que dejaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del "procés". Mal haría Sánchez siguiéndole el juego a semejante individuo. Sería un acto de flaqueza más de los muchos que está protagonizando el Gobierno de España frente al independentismo catalán y al separatismo vasco.

Por esos actos de flaqueza y otros más que permanecen en la memoria colectiva de los españoles es por los que Sánchez pasará "a la historia" y no por haber exhumado los restos de Franco, como proclamó en su día. El reciente varapalo sufrido por el Gobierno pone de manifiesto una vez más su situación vulnerable y, repito, de dependencia de los partidos minoritarios que flaco favor le hacen al conjunto de España. Es lo que tiene jugar con fuego, a veces se corre el serio peligro de quemarse. Sánchez se ha quemado en la hoguera de su propia vanidad, de su permanente ego, de su estulticia. Junts es la cuchara que eligió para comer a lo largo y ancho de la legislatura. Parece que nada más empezar, se le han atragantado las lentejas.

No se puede gobernar a golpe de decreto y cuando los decretos fallan, porque en política dos y dos no son cuatro, valore otros decretazos para maquillar su fracaso, que ha sido estrepitoso. Sacar adelante sus decretos, las estrellas de la legislatura, arremetiendo contra las empresas, si se deja condicionar por el prófugo, que ya hemos visto cómo se las gasta, pone en peligro el crecimiento empresarial no ya en Cataluña, donde está muerto, sino en el resto de España. Cada vez son más las empresas que miran con envidia hacia Portugal e incluso hacia Turquía, país con el que cada vez más empresarios realizan transacciones y actividades empresariales de distinta índole.

El precio que Junts, o lo que es igual, Puigdemont, pone a sus apoyos es inasumible si es que todavía en el Gobierno queda alguien con dos dedos de frente y el necesario sentido de Estado que brilla por su ausencia. El Estado español también lo compone Cataluña, pero, sólo Cataluña, no puede condicionar al Estado español. La pretensión de revertir esa diáspora empresarial es uno de los objetivos más o menos consensuados entre el grueso de los partidos catalanes y la clase empresarial catalana. Unos por la vía de ofrecer estabilidad y normalización, otros, es el caso de Junts y según se confirma ahora, por la vía de la sanción. Y vuelvo a preguntar, ¿quién es Junts para amenazar a las empresas que no estén por la labor de volver? No puede condicionar la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las firmas que manteniendo sus centros operativos en una comunidad tienen su sede social en otra.

Después de querer cargarse el Poder Judicial, poniendo bajo su yugo a jueces y magistrados valientes, ahora pretende robar la libertad, en principio al orbe empresarial, paulatinamente irá llegando todo lo demás. A ver si se enteran de que lo que propone es una total y absoluta ilegalidad.