Muy comentado

Todo lo relacionado con las distintas retransmisiones de las campanadas de Nochevieja, hace correr ríos de tinta en los días previos y después, cuando ya se ha producido y se critica todo lo susceptible de ser criticado. Estamos en nuestro derecho. Yo suelo seguirla por TVE. Debo decir y digo que este año eché mucho de menos a Anne Igartiburu. Su sobriedad, su saber ser y estar, su elegancia innata, frente a ciertas mamarrachas que creen que el asunto consiste en salir disfrazadas y medios desnudas. Anne y Anita Obregón hacían un perfecto tándem de elegancia muy alabado por todos.

Las pasadas campanadas supusieron la vuelta de Ramón García, que sorprendió con su rutilante americana, recuperando la españolísima y elegantísima capa y dos nuevos fichajes que ni fu, ni fa: Ana Mena y Jenni Hermoso, la del lío con Rubiales por un pico que no tenía justificación alguna. Son muchas las personas que siguen preguntándose por qué Jenni Hermoso sí y no Olga Carmona, otra jugadora de la selección española femenina. No se trata de un cambio de cromos caprichoso. Se trata de hacer justicia.

Vamos a ver, la selección española femenina de futbol fue la flamante ganadora del Mundial 2023. Y todo, merced a un golazo de Olga Carmona que dejó KO a Inglaterra. No se entiende muy bien que Olga Carmona reciba menos reconocimientos que Jenni Hermoso que se ha situado merced a un feo asunto en un "candelabro" que puede acabar quemándola. A la Hermoso, se la considera algo así como una heroína, cuando la heroína del partido fue la Carmona.

Es verdad que la jugadora que marcó el gol de la victoria en el Mundial, despidió el año en Canal Sur. Debió haberlo hecho en TVE. Ella era la noticia como lo fue Andrés Iniesta cuando en el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica 2010, un hito en la historia de la Selección española, metió el gol que nos dio la victoria. Se podía haber dado su lugar a David Villa que marcó cinco goles en la inolvidable cita sudafricana y fue "Bota de Plata". Pero, no. Fue el autor material del gol de la victoria, Iniesta, el que se llevó toda la repercusión mediática. Como debe ser.

Lo de menos fueron las vestimentas que siempre se llevan buena parte de los comentarios. Superar la elegancia de Anne Igartiburu es harto difícil. Lo importante es hacer un buen papel como presentador o presentadora, tener tablas y salir al paso de cualquier imponderable de los muchos que pueden producirse en un directo. Lo de la jugadora sigue siendo muy comentado, porque no era a Jenni a quien correspondía lucirse en TVE.

No creo y lo digo con todo el respeto, que se deba nada a Jenni Hermoso para darle el protagonismo que en realidad debería tener Olga Carmona, cuyo nombre apenas se pronuncia y apenas se conoce fuera del ámbito futbolístico. Y todo por un suceso sobre el que se debe pasar página, porque es a la Justicia a quien le toca hablar. Han sido muchas las personas que se han preguntado lo que hoy es objeto de esta columna, ¿por qué Jenni sí y Olga no?