No me diga que no. El tiempo siempre lleva prisa. Quizá seamos nosotros, culos inquietos, los que apretamos a fondo el acelerador, pero el reloj tampoco se queda manco. Las horas corren y los minutos vuelan. De los segundos, ni me hable. Por lo tanto, los días se suceden de forma vertiginosa y con ellos los meses y los años. Si, hace nada... Eso nos decimos todos. Hace nada estábamos preparando la Navidad y ya estamos despidiendo el año.

Y tras la Cabalgata de Reyes que esperamos expectantes, frente a Papá Noel que nos meten con calzador quienes parecen querer cargarse nuestras mejores tradiciones y costumbres, vendrá la rutina, mi cumpleaños, siete días después el Día de los Enamorados, luego el Carnaval y cuando queramos darnos cuenta, ya estaremos inmersos en la Semana de Pasión que tanto nos apasiona a los zamoranos. La Semana Santa que en Zamora es bandera de gloria.

Y vuelta a empezar. La insoportable levedad del tiempo. De la levedad del ser ya habló Kundera. La del tiempo es otra levedad no menos insufrible, no menos insoportable. Ese tiempo que algunos se empeñan en declarar inexistente, que nos acaricia con guante de seda y nos empuja por la pendiente con mano de hierro. No se trata de resucitar a Protágoras y Parménides y meterse en los filosóficos de los que siempre o casi siempre se sale mal parado. Se trata de darse cuenta de la realidad: el tiempo vuela. O, dicho en castizo, el tiempo corre que se las pela.

2024 nos va a durar un día más. Es bisiesto y por lo tanto febrero el corto "por días 28", añadirá en una suma que se realiza cada cuatro años, 24 horas más a su cortedad, a su duración. Si vamos a saber aprovecharlas, bien irá la cosa, lo malo es que son muchos los que todavía no se han dado cuenta que la vida es una cadena de momentos, que hay que ir de eslabón en eslabón disfrutándolos todos y que no podemos perder el tiempo en bobadas, porque el tiempo no se recupera, y hay que vivir a tope el momento.

Vivimos inmersos en esta levedad temporal y ni nos damos cuenta. La puñetera prisa a la que antes aludía que no nos permite disfrutar el momento o los momentos como nos gustaría. Sostenía Jorge Bucay que "El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido". Estoy convencida de que así es. Como estoy relativamente convencida de que "el tiempo todo lo cura", pero lo que no tiene discusión posible es que la vida solo puede ser vivida una vez.

No conozco a nadie que haya vuelto para contarlo o que haya vivido en un mundo paralelo una especie de dos vidas. Mañana es solo un adverbio de tiempo. Así que hay que aprovechar el hoy o lo que es igual el tiempo. No sé quién dijo: "Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día". Dada la prisa del tiempo por llegar, ver y marcharse, vivamos el momento disfrutándolo. Feliz salida y entrada de año. Que 2024 llegue cargado de Salud y de Paz. Y no olvidemos como dice un proverbio africano que, si bien nosotros, los europeos tenemos los relojes, los africanos tienen el tiempo.