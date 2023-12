¡Qué manía!

Pues sí, una manía como otra cualquiera que se está convirtiendo en una onerosa letanía. Me refiero a una muy concreta que corre el riesgo de convertirse en costumbre. Sabido es que las "costumbres hacen leyes", según reconoce el refrán, y no podemos permitirlo. Llegado el Adviento son cada vez más las personas que con gesto cansino y un halo de pena aseguran que no les gusta la Navidad. Confunden Navidad, es decir el hecho trascendental de la venida del Hijo de Dios para consumar la Redención, con toda esa parafernalia de mesa y mantel, consumismo, discusiones por temas baladíes que enconan a unos y otros en la familia y esas cuestiones que, en realidad, nada tienen que ver con el hecho de la Navidad.

Está la típica ama de casa que asegura que es un horror eso de ponerse a guisar y que prefiere un catering o la salida al restaurante. Y en eso basa su Navidad. Está la que dice, con razón, que los precios están imposibles y que no se va a gastar en un día lo de un mes. Nunca faltan las que apelan a la tristeza que para todos supone la silla vacía. Nada le digo cuando la silla se torna en plural. Y luego está (son minoría) las que reconocen que cuando guisaban sus madres, las abuelas de hoy, todo era más fácil, veían la Navidad de otra manera, la abuela se pegaba el tute padre al frente de los fogones y, ¡oh!, ¡qué bonita era aquella Navidad!

Pura vagancia. Las madres de familia de hoy no están hechas de la pasta de las madres de familia de ayer. Aquellas jabatas que podían con todo y con todos, hasta con el yerno pesado que se "pispaba" más de la cuenta y se ponía un rato cargante. Incluso con la nuera a la que nada le parecía bien. El consuegro viudo que se pasaba el santo día comparando o la hija refunfuñona que no entendía el circo que se montaba en casa por Navidad. Claro, estaba soltera y no sabía de "familia política" más que lo que oía a sus compañeras en la oficina.

Hay que empezar a cambiar el rollo. No es verdad que a esas personas no les guste la Navidad, es que se han hecho comodonas y como ya no tienen quién les guise, cargan contra el hecho más hermoso del año. Cualquier natalicio lo es, especialmente en tiempos de escasez de nacimientos, nada le digo tratándose de Quién es. Casi nadie al aparato: el Hijo de Dios.

No se puede decir como si de un dogma se tratara eso de que "no me gusta la Navidad" ¿Por qué? El argumento es tan falaz, tan pobre. Como si la Navidad consistiera en mesa y mantel. Que no. Que eso no es la Navidad. Que no hay por qué gastarse cantidades industriales de dinero en alimentos. Un cocido el día de Navidad. Unas sopas de ajo la Nochebuena, en amor y compaña y con alegría, saben a gloria bendita. Incluso una paella con más "tropezones" que la de un domingo cualquiera.

A mí que no me venga ya con ese rollo sobre la "no-Navidad", la que no gusta a quienes no han entendido el verdadero sentido de la Navidad, a quienes no han conectado con el verdadero espíritu navideño. Qué manía han cogido.