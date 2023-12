Haga lo que haga y diga lo que diga, el Rey Felipe VI siempre tendrá encima a la izquierda extrema representada por Sumar y Podemos que, a pesar de Yolanda Díaz, siguen siendo los mismos perros con los mismos collares, si se me permite la expresión que ya me viene dada. El discurso de Navidad del Rey, como los anteriores y los que están por llegar, sienta a esta gente como una patada en las posaderas, por decirlo finamente. No lo tragan. Lo increíble del caso de Sumar es que forma parte del Gobierno de España y en medio de esa impunidad que para sí mismo y los que están junto a él, ha creado Pedro Sánchez, se permiten, no decir, sino directamente avisar de que Don Felipe será "el último Rey".

Que no lo sueñen. Don Felipe no es Pu yi, el último habitante de la Ciudad Prohibida, el último emperador de China que, en realidad, no era chino, sino un manchú miembro de la dinastía Ching. Fue usado como títere por el imperio japonés. Don Felipe nunca será un títere en manos del imperio cataláunico que sueña Puigdemont, ni siquiera en manos de un Gobierno que unas veces va y otras viene, dependiendo del momento y de los intereses en juego. Intereses que pasan todos por la permanencia en Moncloa.

Sumar y Podemos creen, tras el discurso navideño del Rey que la Monarquía se ha quedado "atrás", ni que ellos fueran por delante. Echar mano de los postulados comunistas que están absolutamente obsoletos, como forma de Gobierno y para la convivencia de los españoles es retroceder en el tiempo, no hacia mal, sino hacia peor, a sabiendas de que el comunismo, en Rusia, en Cuba, allá donde el comunismo choque con las libertades del individuo, fue un fracaso estrepitoso.

No comparto el mantra de la izquierda extrema representada en esta gente que ha querido darle la vuelta a todo y que han estropeado lo que han tocado. Son vergonzosas las manifestaciones de la portavoz de Sumar en el Congreso. No saben lo que es formar parte de un Gobierno. Cierto que la manga ancha de Sánchez provoca estas y otras situaciones. En el mantra de la izquierda extrema cabe ese odio visceral que descansa en los partidos de derecha y centro derecha. El enemigo a batir, de palabra, no son los terroristas, el enemigo a batir es un partido democrático, uno de los grandes, representado en el Partido Popular, al que con gusto y ganas harían desaparecer del mapa.

Y, otra que tal baila, María Teresa Pérez, coportavoz de Podemos, se ha sacado de la manga que “cada vez más gente quiere que Felipe VI sea el último y que Leonor no llegue nunca a reinar”. Lo que son las cosas. Cada vez son más los españoles que piensan que si Felipe VI no estuviera donde está, España sería un caos. No sé usted, pero yo no me siento súbdita de nadie. Soy una ciudadana con todos los derechos que conlleva, claro si no nos los cercenan. La coportavoz ha dicho en su soflama que “El pueblo español es un pueblo digno que no quiere ser súbdito de ningún Rey”. Esta chica vive en la Edad Media, es decir, en el oscurantismo. Ella, y los que son como ella, hace mucho que han perdido la dignidad si es que algún día la han conocido. Nada más alejado de ese tipo de monarquía, que ésta en la que reina un buen monarca: Felipe VI.