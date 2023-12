¿Dónde vamos a parar?

Lo pregunto, hasta cierto punto horrorizada, por lo que se está haciendo desde el Gobierno de España en nombre de una presunta libertad de expresión. Y digo "presunta" porque la libertad de expresión bien entendida es un principio que apoya la libertad de opinión de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones o ideas sin censura. Opiniones e ideas, se supone que en el marco del respeto al otro, lo que también podríamos llamar discrepancia. Sin embargo, la izquierda que se autoproclama progresista, como si el progreso fuera monocolor, entiende tanto la libertad de expresión como la discrepancia, en el marco del insulto, del agravio, de la injuria, del desprecio más absoluto.

Este Partido Socialista, que ya no conoce ni la madre que lo parió, da su apoyo a tramitar la proposición de ley de Sumar para reformar el Código Penal, que plantea despenalizar las injurias a la Corona, las ofensas a España y el enaltecimiento del terrorismo. Otegi, Josu Ternera, Puigdemont, Valtonyc, Díaz, Rufián y compañía ganan, gracias siempre a Sánchez. España, la Corona, la Democracia y los demócratas pierden, de momento. Porque, a pesar de los anhelos intemporales de Sánchez, no hay mal que cien años dure. Solo que la Corona, España y la Democracia van a quedar muy tocados.

Al Rey ya no le pueden hacer y decir más de lo que le han hecho y dicho los independentistas catalanes y los bilduetarras. A España no se le puede hacer más daño del que constantemente le hacen, la Yoly y Sánchez. A la Democracia no la pueden prostituir más de lo que lo están haciendo, convirtiéndola en una puta al servicio de intereses bastardos. Y todo, pasándose la Constitución por el forro de los bolsillos más cercanos a las partes pudendas de los implicados.

Patxi López, que se está llenando de gloria, ha dicho que el único objetivo que tienen es "abrir un debate" con "seriedad y profundidad" sobre la libertad de expresión. ¿Qué libertad? ¿La libertad de los que insultan, amenazan y humillan o la de los insultados, amenazados y humillados? Porque, ahora resulta que en España las purgas se han puesto de moda. Hablo en clave política. El gol que Yolanda Díaz ha servido al independentismo catalán, volverá a ponerse de manifiesto cada vez que piten el himno español e insulten a la Corona en partidos de Copa del Rey celebrados en Cataluña.

Si los responsables de la Liga tienen lo que hay que tener, está por demostrar, no deberían permitir que un solo partido de interés nacional o internacional, fundamentalmente la Copa del Rey, se celebre en cualquiera de los campos de fútbol catalanes. La pitada estará servida. La líder de Sumar está envileciendo la vida política. No tiene ni idea de lo que dice, lo ha demostrado fehacientemente, y por lo que veo, tampoco tiene idea de lo que hace. Poco y mal.

El PSOE de Sánchez parece no tener límites. No me extraña que antiguos líderes socialistas con más sentido de Estado que Sánchez, pongan el grito en el cielo ante lo que hay y lo que se avecina. A este paso, no sé dónde vamos a ir a parar.