Acercamiento

Cada vez que me pongo a escribir para este nuestro querido diario, sea cual sea el tema sobre el que pretenda hacerlo, más o menos puedo intuir a quiénes de ustedes podrá interesar lo que vaya a decir, y quienes no harán ni ademán de leerme, bien porque no les gusta lo que escribo, perfecto, o bien porque saben cómo pienso y, sencillamente, como no comulgan con mis ideas pasan de mí, lo cual también me parece natural.

Otros años, por estas fechas escribí sobre la Navidad para, al tiempo que les deseaba felices días, recordarles lo que para un servidor significaban, y significan tan entrañables fiestas. Este año he preferido no insistir porque a los que celebran la efeméride del nacimiento de Jesús de Nazaret no hace falta que se les recuerde nada, y a los que prefieren que no se lo recuerde, pues mejor desearlos estar. No obstante, con su venia, apreciados lectores, hoy quiero pensar que lo que voy a escribir puede servir para que unos y otros, ustedes y yo, podamos acercarnos un poco más, si cabe, no solo por Navidad, sino, pensando en el futuro, por todo lo que juntos nos podamos comprometer a hacer para intentar mejorar las expectativas de nuestra querida tierra, que bien lo necesita. Desde el respeto a todas las ideas, y convencido de que con voluntad de diálogo siempre es más factible entender los argumentos y las razones de los demás, me gustaría expresarles mi deseo de que el 2024 sea un año en el que la tolerancia y la defensa de la verdad puedan ser dos de los pilares en que todos nos podamos apoyar para poder convivir en paz. ¡Feliz y próspero 2024 para todos!