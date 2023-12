Buenas noticias para la provincia de Zamora

Leíamos en La Opinión-El Correo de Zamora, del pasado día 29 de noviembre, en la sección Comarcas-Tierra de Campos, la noticia titulada "Una empresa invertirá 20 millones en la primera planta de biometano de Zamora", en concreto en el pueblo de Cerecinos de Campos y creará del orden de 36 puestos de trabajo. Dios quiera que, en un futuro breve, sea una auténtica realidad y mejore la situación laboral y poblacional de nuestra Tierra de Campos, que lo necesita, con carácter urgente.

En el diario del día 2 de diciembre, D. Tomás Gestoso Matey, hacia una breve exposición del biometano que, a los legos en la materia, como lo es el que estas líneas escribe, nos ha ilustrado sobre el tema. Gracias D. Tomás.

En la primera plana de La Opinión del día pasado, se publicaba que "El proyecto industrial Zamora Norte arranca con 17 millones", referente al polígono industrial de Monfarracinos.

Aplaudo este tipo de proyectos que, tienen como objetivo poner en marcha nuestra economía zamorana; ahora bien, permítanme que les diga que hasta que no los vea consolidados, dude de las buenas palabras y promesas. Porque de ilusión, difícilmente se come.

En su día, se habló de la biorrefinería de Barcial del Barco, y que yo sepa, al día de hoy, todo sigue igual, esto es, en punto muerto, lo mismo pasó con el puerto seco de Castrogonzalo.

En su momento, solicité por este medio información y, no he recibido contestación.

Dice nuestro refranero: "Obras son amores y no buenas razones".

Los zamoranos pedimos realidades, porque las buenas palabras, las promesas, los protocolos, las aprobaciones, pueden pronunciarse y firmarse, pero lo importante es que se lleven a cabo.

Por estos pagos, hemos oído hasta la saciedad, se van a llevar a efecto... y se citan varios proyectos, se da el número de puestos de trabajo de mano de obra, directa, indirecta, pero no se habla del número de personas con los brazos cruzados o mano sobre mano, léase parados.

Los jóvenes tienen que irse de Zamora para encontrar un puesto de trabajo y, quien se va no regresa.

¿Cómo van las obras del campamento de Montelarreina?

A las peticiones que he realizado en mis columnas que, dicho sea, no son pocas, no he recibido contestación, ni de consolación.

Nuestra provincia envejece, sin remedio, y me pregunto díganme qué futuro nos espera?

Tenemos muchos temas pendientes a los que no les dan solución y por estas tierras de pan llevar, somos muy claros, y llamamos al pan, pan y alvino, vino, esto es"menos hablar y más hacer". Manos a la obra y a trabajar, todos unidos, por el progreso de nuestra provincia para crear empleo de calidad y procurar que nuestros jóvenes no se vayan, para ya no volver, excepto por Navidad, como en el anuncio navideño.

Benavente, por su especial situación geoestratégica tiene que aspirar a atraer inversión y generar empleo. Luchar por la reapertura del ferrocarril Ruta de La Plata, Puerta del Noroeste, etc...

Señores políticos, tomen nota de nuestras necesidades y espero y deseo, que las buenas noticias se hagan realidad y no queden en papel mojado, porque las palabras se las lleva el viento y las buenas obras permanecen.

Por razones de espacio, concluyo con la frase de Collazos:" Para que hablar tanto de emprender si la pereza no te deja emprender algo".

Pedro Bécares de Lera