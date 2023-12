Vuelve la figura del sereno

Vuelve quien nunca debió desaparecer. Recuerdo levemente su figura porque tampoco residía en España y cuando volví para quedarme prácticamente había desaparecido. En las películas de Tony Leblanc y en otras más antiguas en blanco y negó, solía aparecer, en el silencio de la noche, para abrir puertas y socorrer a los vecinos olvidadizos, cuántos de ellos noctámbulos, que extraviaban las llaves. También vigilaban las calles que con su presencia se tornaban más seguras.

Lamentablemente hace alrededor de medio siglo que la figura del sereno desapareció del paisaje urbano nocturno. Son tantas las figuras y los paisajes desaparecidos que he perdido la cuenta. Lo del paisaje se entiende en función del progreso y de la modernidad, pero lo de las figuras, no. Por cierto, el progreso y la modernidad no están siempre acertados. A veces se ha cambiado seda por lana y no precisamente pura lana virgen.

El sereno era como parte de la familia. Su presencia no pasaba inadvertida por todo lo dicho y porque pregonaban la hora y daban el parte meteorológico. No sé en Zamora, pero en las grandes ciudades era así. Después de tantos años, una iniciativa que nace en Sevilla revive la figura del sereno. Eso sí, será un sereno del siglo XXI. Seguro que ni lleva aquel gabán de entonces, ni la gorra de plato, ni el chuzo con el que iban armados y ni siquiera el farol con el que alumbraban y se alumbraban, ahora hay luz led y las calles, salvo excepciones, siempre en el extrarradio, están bien alumbradas. Tampoco sé si harán oír al grito de "¡Las dos y sereno!" quizá no haga falta, pero que vuelven es un hecho a tener en cuenta.

El próximo día 21, los serenos se estrenaran en la capital Hispalense. El Ayuntamiento los ha bautizado como "agentes cívicos". Lo serán, casi me atrevería a decir, que por oposición. El pasado noviembre el Ayuntamiento convocaba las 20 plazas de un proyecto piloto que, si funciona como se prevé, se extenderá en el tiempo y en el espacio. En principio sólo el casco antiguo de Sevilla será territorio "sereno".

El primer edil pretende recuperar la figura del vigilante nocturno para fomentar el civismo entre los usuarios de servicios o espacios públicos, como parques y jardines; acompañar a personas que lo requieran en dicho espacios y a personas de especial vulnerabilidad; detectar y dar la voz de alarma ante situaciones "problemáticas" como accidentes, "actos incívicos", hechos delictivos o emergencias en general; fomentar el cuidado del mobiliario urbano y comunicar cualquier incidencia a las empresas responsables. Según está Zamora, mire a ver señor Guarido, porque este servicio que se implantó en España en 1715, con la creación del Cuerpo de Serenos, tiene otro objetivo primordial, dar una oportunidad laboral a desempleados que, con una edad comprendida entre los 40 y los 45 años, no logran salir de las listas del paro porque ya se les considera mayores.

El paro en Zamora va sobrado de personas de esa edad. Que vuelvan a la vida laboral, volviendo a "patrullar" nuestras calles.