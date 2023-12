A veces pienso que quieren hacer con los habitantes de Zamora lo que hicieron en los Estados Unidos con las reservas de los indios, para conservar su modo de vida ante la resistencia de las tribus a adoptar las costumbres del hombre blanco, que "hablar con lengua de serpiente", como cantó el genial Javier Krahe refiriéndose al primer presidente de izquierdas de la democracia recién estrenada de España tras la dictadura. Reservas que aún se mantienen en el país de la estatua de la libertad, al menos como atractivo turístico. Creo que no me faltan razones para pensarlo.

Gran parte de nuestro territorio provincial ya está declarado espacio protegido o reservado para la naturaleza por unas denominaciones del hombre blanco que hablar con lengua de serpiente:

Tú decir que desarrollo ser espacio natural, que eso ser gran atractivo: turismo de calidad.Que atraer a mucha gente. Pero haber emigración, quedarse sólo valientes.

Es innegable que ya somos reserva de la naturaleza: Reserva de la Biosfera, reservas naturales, parques naturales, reservas de caza, red Natura, ZEPA para proteger a las aves, o LIC de interés comunitario para todo bicho viviente, fauna y flora, en el hábitat zamorano. Y que no conformes con ser un territorio con gran población de fauna salvaje –no me refiero a los zamoranos, o tal vez sí-, no es suficiente para los que han decidido que seamos más reserva de la naturaleza aún. Y por eso parece que quieren también introducir en el hábitat al lince, que es una animal con muy buena vista. Y eso siempre es bueno salvo para los conejos que caza y come.

Otra parte de nuestro territorio se está llenando de energías verdes en lo que el hombre blanco Mañueco que hablar con lengua de serpiente ha llamado la despensa energética de España, y que va a crear muchos puestos de trabajo:

Tú no tener nada claro qué cosa ser la despensa, tú querer llevar despensa energética a la mesa.Que trabajar mucha gente.Mas no comer electrón los zamoranos valientes.

También es innegable que producimos más energía que la que podemos consumir en siglos, desde que se anegaron las tierras para construir presas hidroeléctricas de energía limpia. Y que los indios de la reserva zamorana nos opusimos a la instalación de centrales nucleares y cementerios de residuos que produce esa energía, pese a que el hombre blanco hablaba con lengua de serpiente:

Tú decir que nucleares ser una muy buena opción. Tú decir que los residuos enterrar seguros son. Que trabajar mucha gente. No a la contaminación de esta tierra de valientes.

Se ha sustituido la despensa alimentaria que permitía exportar alimentos y dar de comer a los habitantes de los pueblos de Zamora en sus tiendas y bares por una supuesta despensa energética que produce electrones para la exportación total

Es verdad que la provincia zamorana se está destinando a producir energía verde por iniciativa del hombre blanco de Iberdrola que hablar con lengua de serpiente cuando llama verde a la instalación de placas solares y energía eólica, que ocupan las tierras de cultivo y hasta los regadíos, con la connivencia de los ayuntamientos que prefieren el pájaro en mano de la presunta tasa por ocupación del suelo, al futuro sostenible de su pueblo, que sin agricultores y ganaderos está abocado a desaparecer.

Tú decir que poner huertos que placas solares son. Que necesitar molinos los trigos de la región. No ha nacido nada verde, la harina no se molió ¡No hay campo para valientes!

Durante un tiempo el territorio zamorano también parecía la despensa alimentaria de España, cuando la agricultura y la ganadería eran las actividades económicas más importantes, a falta de industrialización. Pero de nuevo hombre blanco hablar con lengua de serpiente:

Tú decir que ser productos de la mejor calidad los alimentos del campo que dar a la sociedad. Que trabajar mucha gente. Explotaciones cerrar, o jubilarse en su mente.

Se ha sustituido la despensa alimentaria que permitía exportar alimentos y dar de comer a los habitantes de los pueblos de Zamora en sus tiendas y bares -porque el campo exige ese cuidado continuo de cercanía-, por una supuesta despensa energética que produce electrones para la exportación total. Con la diferencia entre ambas despensas de que la primera permite fijar población en los pueblos, y la energética se controla por ordenador desde cualquier sitio del mundo, ya ni siquiera de España. Hombre blanco seguir hablando con lengua de serpiente:

Alimentación muy buena ser la que viene en un sobre, deshidratada, en conserva, no ser comida de pobres.Las comidas ser muy sanas. Olvídate del jamón, de los tomates del huerto ¡Son para los hipercor!

Los zamoranos y las zamoranas que siguen en esta provincia, como los cuervos ingenuos de Krahe, "no van a fumar la pipa de la paz con tú".

Son esa reserva de manos hacendosas acostumbradas al trabajo de su tierra. Siguen los hombres del campo haciendo de la tierra vaciada y de la Culebra quemada bastones en los que apoyarse de manera natural. Y las mujeres hacendosas siguen tejiendo al amor de la lumbre pañitos de ganchillo de colores que, unidos sabiamente en colaboración, sirven para hacer desde una manta para abrigarse o un chal para estar guapas, hasta un cojín o unos motivos navideños para decorar los árboles de navidad.

Zamora no fumar la pipa de la paz con tú. Tú decir que inteligente vas a hacer un andador; yo digo que de árbol muerto he fabricado un bastón. Y las manos de mujeres -tú decir no haber trabajo- siguen tejiendo las redes. Pero haber despoblación.

Manos hacendosas, manos obreras, que cubren la tierra y el mapa de la provincia de Zamora de color: el verde de la tierra y la esperanza; el arco iris del cielo; el negro y rojo del trabajo, y del corazón de los hombres y mujeres que siguen con sus manos tejiendo el futuro.

Y alzan con sus manos en cada plaza un árbol de colores para celebrar la vida. Creo que es navidad, que significa nacer. Felices navidades desde la reserva.

(*) Portavoz de IU en la Diputación