Verás, Jesús, no sé cómo empezar. No creo que en Ti haya lugar no ya para el enfado, sino para el cabreo y eso que tienes muchas razones para estar cabreado. Tienes que estar que trinas viendo en qué hemos convertido la Navidad. Fíjate que ahora las llamamos, simple y llanamente "Fiestas". Lo que hace unos años era "Feliz Navidad", ahora son "Felices Fiestas". Nos estamos equivocando de medio a medio. Los villancicos que antes inundaban nuestros hogares de alegría, yo qué sé: "El pequeño tamborilero", "Los peces en el río", "A Belén pastores" y tantos otros que cantaban los niños de las Escuelas Avemarianas y que nos contagiaban de alegría, ahora nada tienen que ver con nuestra cultura y con nuestros tradiciones. Ahora una tal Maríah Carey, se empeña en monopolizar el villancico con uno que, fíjate, se llama "All i want for christmas is you". Me quedo con el de "Campana sobre campana" o "Madre en la puerta hay un niño". Verás, Jesús, tengo para mí que ni siquiera en los colegios concertados se hace lo que se debe por el villancico tradicional español. Menos mal que siempre nos quedará Yoly Concejo, directora del Colegio Divina Providencia, para mantener viva la tradición...

Verás, Jesús, no sé cómo decírtelo porque me embarga la pena recordando lo que viví hace unos días. Verás, fui a unos grandes almacenes a ver, más que a comprar, y como siempre hago por estas fechas me detuve en la planta donde recrean la Navidad (para ellos, fiestas). Mucho espumillón, mucho Cascanueces, que este año está de plena moda, muchas bolitas, renos, artilugios mecánicos, velas conmemorativas, mucho oropel y mucho brillo. Aquello estaba petado. Pero, verás, Jesús, a la vuelta de toda aquella parafernalia, se exponían los tradicionales Belenes. En unos casos sólo las figuras del Misterio, en los demás, porque hay que vender cuanto más, mejor, el Belén al completo. Me quedé de piedra. La rica tradición provincial En aquel amplio rincón, no había un alma. Otra vez te dejamos solo, con José y María, pero solo, solitariamente solo. Ni siquiera el calor de los niños se dejaba sentir. ¡Uy, si no hubiera sido por el buey y la mula! Desde entonces estoy desolada porque la historia se repite, buen Jesús. Estás a punto de venir para materializar un supremo sacrificio por todos nosotros y nosotros te pagamos con la indiferencia más absoluta. Ahora prefieren al "gordinflón" y sus renos, antes que hacerte a Ti los honores que te mereces. No hemos aprendido nada. A mí se me cayeron los palos del sombrajo, créeme. Permanecí un rato en aquella sección y no hubo manera. Nadie, Jesús, no se acercaba nadie a verte, a adorarte en silencio, a musitar una oración. Se prestaba a ello, pero no. Preferían la fantasía a la realidad incuestionable que Tú representas, que Tú eres. Yo en casa te tengo por todas partes, de todos los tamaños, entre pajas y en un mullido colchoncito. Por lo menos en la Diputación Provincial, gracias a Francisco Iglesias y sus gentes de La Morana, estás más vivo que nunca. Bueno, y en casa de Rogelín, y en el hogar de las Hermanitas del Reina de la Paz y creo que también en la planta de pediatría del Hospital Virgen Concha y apuesto que en muchos corazones, pero es insuficiente. Deseo, buen Jesús, que sepas perdonar este ninguneo. Somos más los que te aguardamos expectantes que los que olvidan el verdadero sentido de la Navidad.