Vandalismo creciente

Por favor que los pillen de una puñetera vez. Por favor, que les hagan pagar con creces la manía consuetudinaria a cuantos se dedican, apelando al arte urbano, a pintar todo lo que encuentran a su paso. Por favor, que los multen y les quiten de una puñetera vez, las ganas de destrozar por igual con sus pintadas, mal llamadas grafitis, todo lo que llevan emborronado de Zamora, que es mucho. El arte urbano es otra cosa. Lo he visto practicar en Alemania, en Bélgica, en Holanda e incluso en el Reino Unido y en verdad os digo que nada tiene que ver con lo que aquí goza tal consideración. Aquí es vandalismo, nunca arte urbano.

Que llamen arte urbano a pintarrajear en blanco y negro o a todo color el muro de un templo románico, los escaparates de cualquiera de los comercios que han echado el cerrojo, las paredes de una entidad bancaria, del edificio de Correos y Telégrafos o la de cualquier inmueble particular, ni arte ni gracia tiene. Se trata más bien de una putadica en do mayor que cuesta un pastón limpiar y que, además, convierte a Zamora en una ciudad sucia sin serlo. Hay que tomar cartas urgentes en el asunto y acabar con estos desmanes. Algunos de los que con tanta ligereza aprietan el botón del spray lo hacen con verdadero animus jorobandi, aunque luego nos vendan la moto.

Si quieren pintar que lo hagan en las paredes del salón de sus domicilios respectivos, a ver qué tal les sienta a sus papás y mamás y no que tenemos Zamora echada a perder y tengo para mí que sin posibilidad de recuperar muchas de las fachadas afectadas. La Policía Nacional y la Policía Municipal deben emplearse a fondo y dar con los autores. Ya no cuela lo de la insolvencia por tratarse en algunos casos de menores de edad. Siempre hay unos progenitores que pueden hacer frente al pago de la multa y del desperfecto. Los "lienzos" que vienen utilizando hasta la fecha no son los más adecuados. Lo saben, pero siguen erre que erre haciendo de las suyas y divirtiéndose a costa del enfado y del bolsillo de los afectados.

Y porque la mayoría de vecinos no denuncia, de otra forma no se haría otra cosa en esta Zamora nuestra pasada por el spray. Si así fuera la Policía no tendría otra cosa que hacer. Conozco la desesperación de vecinos que con la fachada recién arreglada, han comprobado al día siguiente de la finalización del arreglo cómo un "pintamonas" o los que fueran, la han vuelto a ensuciar de la forma más vil. Establecimientos hay que han optado por encargar un grafiti para que merced a ese código que sólo estos pintores conocen, las fachadas de sus comercios sean respetadas. De esos hay unos cuantos que, de momento, se libran del escarnio continuado.

Que poco respeto por lo que nos legaron nuestros ancestros. En eso, qué mal funciona la educación, los principios, el respeto y el sentimiento de orgullo ante un monumento que es patrimonio de todos. El Ayuntamiento debe actuar con mano dura y dejarse de paños calientes. Porque, a este paso, no va a quedar otra que colocar cámaras y más cámaras urbanas para mayor gloria de Orwell.