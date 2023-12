La despoblación, una realidad, tan fácil de definir como difícil de resolver

Remitiéndome a mi pasado, como muestra de lo que fue, digamos, a modo de presentación, que el mundo rural, al que le dedicaré mis referencias, fue siempre por diferentes razones, algo que me atraía sobremanera, pues todavía joven me gustaba visitar con frecuencia aquellas famosas ferias del ganado, entonces en la explanada de la Plaza de Toros, con sus tres barracas, que se celebraban los 12 y 13 de cada mes, donde seguía con atención los distintos movimientos y tratos de sus gentes, algo que no entenderán aquellos que no lo vivieron.

Igualmente, recuerdo con satisfacción aquel gran ambiente que se vivía en la Plaza Mayor cada 29 de junio, festividad de San Pedro, cuando el patrón y posibles criados sellaban amistosamente su compromiso laboral con miras a las diferentes tareas del campo, ya de verano o de temporada, quienes con sus parejas de bueyes o de mulas, se ocupaban, además del arado, abonado y siembra, del acarreo de mieses a la era para su debida trilla y posterior selección del grano y paja, algo que ya casi es historia.

Con el tiempo, por mi condición profesional como empleado de Banesto tuve la oportunidad, durante años, de ir conociendo la mayoría de nuestros pueblos con los que conecté fácilmente y de saber de sus modos y costumbres; por lo que he venido siguiendo con atención, a través de los medios de comunicación, los diferentes pareceres sobre el tema, cada cual con sus respetables razones; de ahí, que después de ciertas consideraciones, me haya decidido por aportar de manera sencilla y con la debida prudencia, mi sentir personal, amparado en mis experiencias y propia memoria, con el único fin de sumar, al caso, una opinión más.

La provincia, donde antaño Fermoselle marcó la diferencia, ha sido siempre por tradición, lugar de emigración, generalmente por las específicas condiciones de la economía, originando no solo el traslado a la capital, sino a otras ciudades, incluso al extranjero; pero de eso a las circunstancias actuales va un abismo

En torno a mi relación con el mundo rural, larga e interesante, por lo que de hecho representa en mis conocimientos, que no guarda secretos para mis conocidos. Pues nací en Zamora en 1925 y pasé mi infancia en la cercana Dehesa de San Julián, residencia de mis abuelos maternos y, para más inri me casé en La Hiniesta, a lo que podríamos agregar mi paso por los Equipos de Inspección del banco, en Madrid, así como mis caminatas durante años a Santiago, todo lo cual, como comprenderán, me proporcionó una enriquecedora experiencia tanto profesional como por la oportunidad de conocer cantidad de localidades, cada cual con su propia fisonomía y ambiente social.

Siguiendo con la realidad, hablar del pasado rural comparado con el presente, es recordar su gran humanidad y el esplendor que tuvieron nuestros pueblos, mientras que el presente, que en definitiva es lo que interesa, camina más bien a la deshumanización, tanto personal como laboral; pues el avance de las tecnologías agrícolas, algo inevitable, pese a sus ventajas, ha arrastrado consigo conceptos, oficios y cosas, al fin revalorizados por su alarmante situación, que ha venido, en cierto modo, a hundirlos en el olvido, pues el impacto en el aspecto profesional está siendo duro y complicado.

Sin duda todo sucede por algo, pues a raíz del impulso de la maquinaria, incluso de las concentraciones, de inmediato se notaría su repercusión llevando consigo la desaparición de ciertos profesionales, imprescindibles en la mayoría de los pueblos, como los carreteros y herreros, además de los criados, comerciantes y otros, y, de hecho afectarían así mismo a las atenciones sanitarias y los servicios de la banca y sus cajeros, con las consiguientes consecuencias; así que, dado el grado de envejecimiento y sin apenas nacimientos ni visos de cambiar, qué se puede esperar.

Además de los aspectos recogidos anteriormente, trataré de hacer un breve comentario sobre el preocupante sector agropecuario, no tan boyante como sería de desear, dadas las circunstancias; así como sobre la situación de aquellos pueblos más aislados que aún siguen bajo el sistema de pequeñas propiedades, un tanto dispersas, lo que pone de manifiesto su condición minifundista, evidenciando, claramente, su posición antieconómica, por lo que su solución podría ser la tramitación de su posible concentración parcelaria como una manera de lograr cambiar, con el tiempo, la imagen de su delicada situación, pues sino se han visto más perjudicadas ha sido gracias a las subvenciones recibidas.

También, por lo que representa y supone, haré hincapié sobre el movimiento turístico que no parece haber llegado a la cota deseada, por lo que sería preciso, si cabe, una mayor promoción bajo una programación amplia que ponga de manifiesto la realidad de nuestros atractivos, tanto de la capital, donde se conjuga riqueza monumental y tradición semanasantera, como de la provincia, donde descubrir sus encantos desconocidos, bien sea el Parque de los Arribes o, esencialmente, la comarca sanabresa, donde el lago y sus entornos naturales con sus magníficos paisajes, constituyen uno de los más interesantes motivos de atracción.

Desde una perspectiva individual, pienso que una situación así precisa de un tratamiento especial en favor de aquellas zonas más desfavorecidas, con un innoble nivel de vida, por lo que estos casos deberían corresponder al "Consejo de alcaldes", para que de forma coordinada hagan llegar a la Administración provincial sus necesidades, que harán suyas las razones de ser, a la vez que ser la voz, y en conciencia, tratar de mejorar el bienestar de aquellas gentes más deprimidas y que, al fin, se les reconozca plena y eficazmente la dignidad humana que se merecen como cualquier otro sector social.

Otra cuestión que se plantea es que el labrador y el ganadero suelen ocuparse de sus propias funciones laborales, sin necesidad de la mano de obra, lo que no es tan fácil por su escasez, y falta de intenciones por parte de los trabajadores, lo cual no deja de ser preocupante de cara al futuro con vistas a las jubilaciones, aunque una incierta solución, podría ser, como sabemos, el colectivo de inmigrantes extranjeros debidamente documentados, aunque con el posible inconveniente de la vivienda; pues las posibilidades de regresar los que se fueron, se me antoja harto difícil.

En definitiva, mi propia reflexión me hace suponer que la situación, en sí, es problemática y compleja y se caracteriza por el hecho de no disponer de medios ni estructuras que representen una buena renta "per cápita"; pues el reducido grado de infraestructuras industriales y la escasa importancia del comercio, reflejan claramente nuestro bajo nivel de vida, un tanto difícil de recuperar; pues confiar en todos aquellos medios tecnológicos, llegados o por llegar, es confiar en una mayor comodidad y seguridad en el trabajo; incluso hasta incrementar la producción con menos coste; pero, sin embargo, no en generar empleo que en realidad es lo que se persigue a efectos de recuperar o fijar población; aunque reconozco, en parte, que podría suplir las necesidades del problema generacional.

Así que, a más de lo contemplado, finalizaré, por merecido, con mi más sincero reconocimiento hacia "LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA", tanto por la aportación de sus acertadas ideas, como por su participación y hechos, a más de mostrarnos en cada momento la realidad de los diferentes acontecimientos acaecidos sobre el presente particular.