El salario de Nadia

No me extraña que entre la autoexcluyente clase política y adheridos haya bofetadas por colarse y colocarse en Europa, entendiendo por tal la Unión Europea, aunque sea de ujier. No importan las dimensiones del despacho oficial, como si es una oficinita con mesa, una silla y a lo sumo un ordenador, lo importante es meter la cabeza, porque lo bueno está a final de mes, cuando llega la nómina.

Sánchez quería imponer a una de las suyas, concretamente a Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa de España, en uno de los puestos potentes que ofrecían una vacante: el Banco Europeo de Inversiones. Que nadie piense que la señora Calviño se ha ido allí poco menos que desterrada, alejada del círculo de influencia de Sánchez, y lejos de la madre patria. Esta señora se ha ido encantada de la vida dispuesta a tocar la campanilla las veces que sea menester. Debo decir y digo, que el suspiro de alivio de Yolanda Díaz se ha escuchado en Bruselas. Le han quitado de encima a la única que se atrevía a rebatir sus descabellados postulados. A Nadia Calviño le ha tocado el "gordo" de Navidad, sin esperar al día 22. La hija del otrora director de RTVE, José María Calviño, tendrá que "soportar" a partir de ahora el nuevo peso de su billetera. Al asumir la presidencia del BEI, sufrirá un cuádruple aumento en su remuneración. Yo quiero un sufrimiento así y eso que, incluso, me conformaría con menos. Porque el cuádruple supone un salario anual de aproximadamente 382.398 euros, equivalente a 30.000 euros mensuales durante su mandato de seis años. Un pastón si lo comparamos con los 84.600 euros anuales que recibía como vicepresidenta y ministra del Gobierno español. Y para qué tanto, me pregunto. Cuando la Calviño acabe con Europa, perdón quise decir, con su mandato en Europa, ya podrá jubilarse bien a gusto. Volverá, si vuelve, con la faltriquera a reventar. Con el dúplex pagado, la finca de labor también y hasta el apartamento de verano en primera línea de playa. Qué mal repartidos están los dineros. Lo malo es que esta gente tampoco comparte el sobrante con los más necesitados. No conocen la palabra renuncia. Aquí, en España, y allí en Europa, lo primero que hacen es acondicionarse el sueldo, asegurarse presente y futuro, y lo demás, entendiendo por tal su cargo, ya se verá. Esto ha sido siempre así, salvo las honrosas excepciones que todos conocemos y que se cuentan con los dedos de una mano. El olor del dinero que es el olor del poder resulta ser embriagador. Cuántos embriagados hay por aquí y por allá. Lo de Calviño ha sido un pelotazo para Sánchez y para ella misma, por supuesto, habida cuenta de que sus emolumentos igualan el salario de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y, atención, porque Calviño también disfrutará de beneficios adicionales, como dietas y la pensión de jubilación, características de los altos funcionarios de la Unión Europea. Liderar el BEI es todo un desafío que debe ser algo así como pan comido para esta licenciada en Ciencias Económicas y Derecho.