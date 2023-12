¡Queremos votar!

Como ya dijera días atrás, la investidura de Pedro Sánchez, que bien pudo tener tantos tintes de legitimidad como de indecencia, pasará a la historia por lo que hizo el candidato socialista en la campaña electoral, cual fue, ocultar a todo el electorado lo que estaba maquinando y dispuesto a hacer, caso de que su partido no alcanzara los escaños necesarios y suficientes para que él pudiera lograr la investidura sin tener que contar con el apoyo de los independentistas.

Por eso, una vez que, tras el escrutinio de los votos, echó cuentas y vio que a la derecha no le daban para poder gobernar, se mostró exultante, como todos pudimos ver la noche electoral, porque sabía que lo que llevaba tramando hacía meses, con nocturnidad y alevosía allende nuestras fronteras (Waterloo), podía valerle para seguir en la Moncloa.

Por lo referido, y por todo cuanto hemos ido sabiendo con posterioridad al 23- J, estimados lectores, me gustaría que se preguntasen acerca de si se consideran o no engañados, o simplemente defraudados por las "artes" que usó el señor Sánchez para alcanzar su investidura y, lo que es mucho peor, por lo que está haciendo para poder gobernar, cual es, someterse a las exigencias de un prófugo de la justicia que quiere a toda costa su inmunidad y, además, la independencia de Cataluña.

Dejando al margen el engaño y las artimañas de que se valió el señor Sánchez para alcanzar lo que pretendía, porque mucho me temo que poco o nada podremos hacer para evitar que siga donde está, lo que sí debemos hacer es exigir al presidente que nos deje ejercer de soberanos (Art. 1.2 de la Constitución: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"), para que podamos dar nuestra opinión sobre el proyecto de ley de amnistía que, todos lo sabemos, empezó a redactar al dictado de sus beneficiarios (tal y como hizo cuando suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación), ha sido ya admitido a trámite por el Congreso de los Diputados, y está esperando su aprobación porque Puigdemont y sus compinches le están "apretando las clavijas" a quien ya no puede convencer a nadie; como habrán adivinado todos, apreciados lectores, quien ya no puede convencer a nadie porque, todos lo sabemos, miente más que habla, no es otro que el presidente, a la vez que contumaz impostor, Pedro Sánchez.

Lo más probable es que más pronto que tarde el Congreso apruebe la proposición de ley de amnistía porque los "diputados a sueldo" (lamento tener que decirlo tan claro), sabrán lo que tienen que votar para poder seguir cobrando; aunque muchos ya saben, pero no lo dicen, que lo de colarles la ley de amnistía ha sido una "puñalada trapera" (¡que más les da, si lo único que les importa es seguir donde ya están!).

Si de verdad queremos vivir en un país serio, en el que imperen las leyes, se respete el reparto de poderes y se pueda ejercer la soberanía nacional, es el momento de decirle al Gobierno de la nación, o al Parlamento (tengo mis dudas), que queremos votar, si no en unas nuevas elecciones generales, que sería lo razonable, dado el fraude electoral del que todos hemos sido víctimas, sí en un referéndum nacional en el que podamos votar acerca de la amnistía que están reclamando quienes dieron un golpe al Estado español en Cataluña

Después será rechazada por el Senado, porque en la Cámara Alta es el PP el que ostenta la mayoría, y cuando vuelva a la Cámara Baja recibirá la "bendición final" porque, como ya he dicho, los que se juegan la paga quieren seguir siendo diputados los cuatro años por los que firmaron acatamiento pleno a la voluntad del jefe.

Sánchez, que se presentó a jugar la partida de las elecciones generales guardándose, cual truhan que es, varias cartas en la manga (que sacó cuando precisó sacarlas para llevarse la mano final), tiene a todo su "ejército de diputados" dispuesto y aleccionado para que nadie se equivoque a la hora de votar. Y, como sabe que es intocable, campa a sus anchas por donde quiera que va porque en este país hay demasiada gente pusilánime que cuando no quiere ver, con mirar para otro lado es suficiente.

En cualquier "casino" del mundo, cuando a un jugador se le coge en una mesa haciendo trampas, se le invita a que se levante, se le expulsa de la sala y puede que hasta se le inhabilite para que no pueda volver a jugar en ningún otro lugar. Aquí, en España, Pedro Sánchez, después de habernos engañado a todos durante la campaña electoral, y aunque muchos votantes socialistas renieguen de él, por tramposo y mentiroso, sigue ejerciendo de "matón" en todos los terrenos en los que quiere jugar, porque como buen trilero que es, no tiene inconveniente alguno en cambiar de cara, de color e incluso de discurso cuando por los motivos que sean, y más si es por su continuidad, hay que cambiar. Es un auténtico "crack" (crack: genio, máquina, fenómeno, campeón…).

¿Alguien me puede explicar por qué en el seno del PSOE al señor Sánchez no se le puede toser, ni tocar? ¿Qué ha sido del gran Partido Socialista Obrero Español que todos conocimos..?

Por cuanto ha quedado escrito, entiendo, los españoles, haciendo valer nuestro derecho, debemos exigir al "crack" que convoque un referéndum para que todos podamos manifestarnos, a favor o en contra de esa amnistía sobre la que no hace mucho el mismísimo Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Félix Bolaños, Miquel Iceta, María Jesús Montero, Salvador Illa y hasta el hoy miembro del Tribunal Constitucional y en su día ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, …(¿les suenan?), decían: "la amnistía no se puede plantear, entre otras razones, porque es claramente inconstitucional…". Hoy, como tienen por norma, diciendo digo donde antaño habían dicho diego, quieren sacarla adelante porque es la primera de cuantas exigencias les han puesto sobre la mesa, en Ginebra, los delincuentes a los que ahora hay que perdonar… para que Sánchez, el impostor, siga siendo presidente.

Si de verdad queremos vivir en un país serio, en el que imperen las leyes, se respete el reparto de poderes y se pueda ejercer la soberanía nacional, es el momento de decirle al Gobierno de la nación, o al Parlamento (tengo mis dudas), que queremos votar, si no en unas nuevas elecciones generales, que sería lo razonable, dado el fraude electoral del que todos hemos sido víctimas, sí en un referéndum nacional en el que podamos votar acerca de la amnistía que están reclamando quienes dieron un golpe al Estado español en Cataluña, en octubre de 2017, que son los mismos a los que ahora el presidente Sánchez, por lo que ya es público, quiere premiar…

Así de claro y rotundo lo digo, porque así es.

Señor Sánchez, deje de tomarnos el pelo y permita que el pueblo español hable y diga lo que opina sobre lo que usted maquinó a sus espaldas, pues lo que puedan decir sus portavoces en el Congreso, o votar quienes elegimos para que nos representaran en el mismo, antes de conocer cuáles eran sus intenciones, está más que sabido; y es por eso, precisamente, por lo que le exigimos y decimos que: "Queremos votar".