"Todo pasa y todo queda…"

… Pero lo nuestro es pasar, concluye el verso de Don Antonio Machado que Joan Manuel Serrat popularizó en aquel memorable álbum titulado Cantares. En realidad es así, sólo algunas cosas permanecen mientras la vida en sí misma acaba despareciendo. Es el "tempus fugit" de la vida. Y si la vida pasa, nada le digo sobre las modas, costumbres y tradiciones. Es cierto que algunas permanecen, pero con modificaciones. Las más arraigadas se mantienen en el tiempo. Todo este preámbulo viene dado por los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística relacionados con el matrimonio. Lo que antes era para siempre, ahora tiene fecha de caducidad en un porcentaje muy alto. A los románticos nos ha hecho polvo.

Durante el pasado año se produjeron en España 84.551 disoluciones matrimoniales, cómputo referido a la suma de divorcios, separaciones y nulidades, lo que representa una disminución del 6,7% respecto a 2021. Que nadie cante victoria, por lo menos la victoria del amor, porque el descenso de las rupturas, se debe a una clara disminución del número de matrimonios. Esta ha sido la tendencia de los últimos años, sólo interrumpida en 2022, cuando se produjo un repunte puntual de las bodas (179.107, la cifra más alta de la última década). Un aumento que se achaca a la celebración de enlaces que fueron aplazados por pandemia.

En la merma del número de bodas incide un factor cultural: ya no se conciben como una meta que necesariamente hay que alcanzar en la vida, y se han ido sustituyendo por otras fórmulas de convivencia, como las parejas de hecho, que están experimentando un incremento progresivo y sostenido durante los últimos años. Vivir en pareja ya no es sólo una etapa previa al enlace, sino la situación oficial, aceptada socialmente, de multitud de parejas. Cuantas de ellas deciden no pasar ni por la vicaría, ni por el juzgado ni por el Ayuntamiento de su pueblo, porque consideran que el matrimonio es la losa del amor.

El amor que todo lo alcanza se queda corto en cuestión de matrimonio. No veo yo a muchos cónyuges con ganas de redescubrir la fuente profunda de su amor e intentar que crezca y se reavive una y otra vez. Abundando en los datos, cabe destacar que en lo que a España se refiere, hay: menos bodas, menos divorcios y más custodias compartidas. Desmontemos pues la teoría de que los hijos son un factor desestabilizador que, en ocasiones, puede propiciar la separación. Precisamente el pasado año, el 45,5% de los matrimonios divorciados no tenían hijos menores o dependientes económicamente, frente al 54,5% que sí.

Vivimos constantes procesos de cambio que nos conducen a una mayor inestabilidad de las parejas. Los procesos de emparejamiento son diferentes y, además, para no caer en el error de que el cambio solo se produce en España, hay que señalar que este fenómeno sociológico de descenso de la tasas de nupcialidad y de divorcio afecta a toda la Unión Europea.