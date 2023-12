Si nos atenemos a la realidad que vive España, en verdad puedo decir y digo que no está la cosa para dispendios. Ateniéndome a la definición que ofrece el diccionario de la RAE, dispendio es el gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España: dispendiar constantemente con el asunto de meter, aunque sea con calzador, las vernáculas, también llamadas lenguas cooficiales, no sólo en el Congreso de los Diputados, también en los órganos pertinentes de la Unión Europea.

En Bruselas a Sánchez no le ponen las cosas tan fáciles como se las pone a sí mismo en España donde, como todo el mundo sabe ostenta un poder omnímodo. No se puede sacar pecho constantemente. Permanecer en el sillón presidencial no puede tener un coste tan alto. Y nunca mejor dicho. Porque el coste de hacer oficial el catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea ascendería a un mínimo de 132 millones de euros al año para España. Que ni un solo español crea que el asunto nos puede salir gratis. En esta vida todo tiene un precio. El que Sánchez está pagando es el más elevado que se recuerda en democracia. Y no hablo solo de dinero.

Porque una minoría se empeñe en hacerse oír en su lengua, no tiene por qué pagar el dispendio la mayoría. Sin embargo en España mandan las minorías y no precisamente las más recomendables. Es lo que tienen ciertas amistades peligrosas. Depender de ellas para gobernar es un error me atrevería a decir que histórico. La cifra de 132 millones es solo una estimación preliminar de los servicios técnicos de la Comisión Europea, teniendo en cuenta lo que implicó introducir el gaélico a petición de Irlanda. Las propias instituciones, que han hecho el cálculo a petición de España, dicen que para saber el montante que supondría, habría que aclarar muchas cuestiones abiertas, por lo que sería necesario un trabajo de por lo menos seis meses. Hacen bien, no van a firmar un cheque en blanco por el capricho de uno o varios señores.

Con todos mis respetos, el catalán, el euskera y el gallego aportan al conjunto de la UE lo mismo que el gaélico. Es decir, nada. La estimación preliminar de una lengua añadida, que eso son todas esas lenguas, un añadido, es de unos 44 millones de euros al año y por lengua, lo que da como resulta la cifra antes expresada. ¿Merece la pena semejante dispendio? Si catalanes, vascos y gallegos no entendieran el español, pero es que cuando se reúnen entre ellos es el idioma que hablan para poder entenderse. La España del dispendio por boca del Gobierno se ofrece a asumir el coste que tendría convertir las tres vernáculas en lenguas de la UE. ¡Cuánta generosidad por un sillón! Por si le dan nones, el Gobierno prioriza el catalán frente al gallego y el euskera. Es parte del peaje del acuerdo con Junts.

Menos mal que en la UE existen prioridades más importantes.