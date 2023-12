Ya ha empezado diciembre y, junto con el frío, llegan las lucecitas, las calles decoradas y los encuentros familiares. Los niños transmiten ilusión, alegría y potencian su etapa de infancia. Para los adultos, desde una vertiente más realista, es tiempo de recuerdos, de brindar por los que están y para los que no y de aprovechar cada momento que brinda la vida. Pero, ¡volvamos a la realidad! ¿Verdaderamente es así?

Dejando a un lado la parte sentimental, lo que empezó como una fiesta religiosa, de unión y calidez, acaba siendo una celebración que alimenta la sociedad de consumo. Se acaba no valorando las pequeñas acciones que realmente nos llenan. Según un estudio de Observatorio Cetelem, el gasto previsto por las compras navideñas 2023 es de una media de 568 euros.

Adicionalmente, otro estudio realizado por Elogia, comenta que un 87% de los españoles comprarán los regalos de la Navidad de 2023 al mercado online. Este hecho contribuye negativamente al comercio local y Km 0, haciendo que las pequeñas empresas se vayan ahogando en el olvido y el cierre.

Una frase de la película "En busca de Felicidad", que encaja mucho en este contexto, es la siguiente: "Gastamos dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que no le importamos". ¿Es realmente la magia de la navidad o la sociedad de consumo quien nos impulsa?

Anna Llop Breda